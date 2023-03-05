CHP'li Aykut Erdoğdu: İYİ Parti kaybedecekse biz de kaybetmiş olacağız

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu sosyal medya hesabından siyasetin gündemine dair yorumlarda bulundu. “Şu aşamadan sonra kim haklı kim haksız tartışmasının faydası yok… Hepimiz haksızız… Biz haklı çıktığımızda, İYİ Parti kaybedecekse biz de kaybetmiş olacağız…” ifadelerini kullanan Erdoğdu’nun paylaşımları şu şekilde:

1- Şu aşamadan sonra kim haklı kim haksız tartışmasının faydası yok… Hepimiz haksızız… Biz haklı çıktığımızda, İYİ Parti kaybedecekse biz de kaybetmiş olacağız… Ne yapacağız bundan sonra? Seçim boyunca haklılığımızı anlatıp birbirimizi suçlayacağız…

2- Bizim Genel Başkanımıza yumruk atıldığında İYİ Partili dostlarımızın burnu kanadı… Meral Hanımın evi basıldığında biz kendi evimiz basıldı kabul ettik… Bu kadar emekten sonra bu olanlar yakışmıyor… Üstelik bizim hatalarımız yüzünden tabanlarımız ayrışıyor…

3- Ben bir Milletvekili olarak Parti yöneticilerimize güveniyorum… Sorunu çözmek için insiyatif alacaklarına çözüm üretecek kadar cesur olacaklarına eminim… Kolay olmayacak… Ama olacak… Olmak zorunda… Bu büyük fedakarlığı bu büyük MİLLET’e borçluyuz… Umutla bekliyorum…

4- Son sözüm şu… Bu ittifak için Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener çok emek harcadı… Ben bunun canlı tanığıyım… Kemal Beye biz her gün baskı yaptık… Tabanımızın hassasiyetleri var… Siz sürekli ittifakı korumaya çalışıyorsunuz… Biraz tabanı koruyun dedik…

5- Genel Başkanımız en zor kurultay günlerinde Genel Başkanlığı kaybetmeyi göze aldı… Yine de ittifakı feda etmedi… Tabana oynayıp işini kolaylaştırmadı… Genel Başkanımızın her zaman önceliği bu ittifaktı… Meral Hanım içinde aynı durum söz konusu… Onca emeğe yazık olmamalı..