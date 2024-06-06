CHP'li Başarır: Biz kayıt dışı hiçbir siyaset yapmıyoruz

CHP'li Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı gerçekleştirdi. Başarır, TBMM'nin yaz tatiline gireceğini ifade ederek, CHP grubu olarak ısrarla, 'Yasaları görüşelim ama emeklinin, işçinin, asgari ücretlinin sorunlarını da Meclis'te tartışalım' dediklerini, sayın Mehmet Şimşek’in Cumhurbaşkanının ve Merkez Bankası Başkanı’nın sürekli konuştuğunu ve pembe bir tablo çizdiğini, Onları dinlerken bambaşka bir dünyada ve ülkede olduğumuzu hissettiklerini söyledi.

Mehmet Şimşek’in kendisine göre 1 yılın hesabını verdiğini belirten Başarır, karne notu 100 üzerinden 100; ama işçi, emekli, asgari ücretli için 100 üzerinden koskoca bir sıfır” ifadelerini kullandı.

“BİZ KAYIT DIŞI HİÇBİR SİYASET YAPMIYORUZ”

Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaretiyle ilgili de konuştu.

Başarır, Erdoğan’ın CHP ziyareti için, “Buyursunlar, gelsinler. Bir iadeiziyaret olacak bu. O yüzden bunların görüşmeden sonra açıklanması, parti sözcüsü ve genel başkanın açıklaması uygun olacaktır. Biz kayıt dışı hiçbir siyaset yapmıyoruz. Ülkenin çok temel sorunu var. Adaletten, ekonomiden, hukuktan, dış ilişkilere kadar eminim bunlar, tahminen konuşulacaktır" ifadelerini kullandı.