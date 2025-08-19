CHP’li başkan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı! Sırada o mu var?

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, AK Parti‘ye katılacağı yönündeki iddialara yayınladığı videolu mesajla cevap verdi.

İddiaların asılsız ve mesnetsiz olduğunu belirten Kahveci, videolu mesajında şunları kaydetti:

"PARTİ DEĞİŞTİRME YÖNÜNDEKİ HABERLER VE SÖYLENTİLER TAMAMEN ASILSIZDIR"

"Kıymetli hemşehrilerim, aziz Kütahyalılar. Son günlerde hakkımda ortaya atılan parti değiştirme yönündeki haberler ve söylentiler tamamen asılsızdır. Mesnetsizdir. Ne dün vardı böyle bir niyetim? Ne bugün var, ne de yarın olacaktır. 1998 yılından bu yana Cumhuriyet Halk Partisi saflarında halkımızla omuz omuza mücadele ediyorum. Ben siyasette bugünlere emekli olduktan sonra değil, emekleyerek geldim. Elde ettiğimiz tüm başarılar, şahsımla birlikte Kütahya halkının desteğine ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yol arkadaşlarımın gayretlerine aittir.

"BUGÜN HANGİ NOKTADAYSAM, DÜN DE ORADAYDIM, YOLUM NETTİR, İSTİKAMETİM BELLİDİR"

Biz hiçbir kesim ayırmadan, herkesin duasını alarak Kütahya ittifakını kurduk. Bugün hangi noktadaysam, dün de oradaydım, yolum nettir, istikametim bellidir. Belediye başkanlığı görevini üstlenirken tek muradımız siyaseti kısır tartışmaların ötesine taşıyarak Kütahya'ya siyaset üstü bir anlayışla hizmet etmektir. Devletimizin tüm kurumlarıyla, her kademesiyle uyum ve ahenk içinde çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü biliriz ki birlikte hareket etmezsek şehir kaybeder.

"BENİM YOL HARİTAM ULU ÖNDER GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN İZİNDE HİZMET ETMEKTİR"

Benim yol haritam, ahlaki şurada Hazreti Muhammed Mustafa'nın (s.a.v) ahlakını örnek almak. Milli şuurda da partimiz CHP'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, ömrünü vatanına adayan bir evlat olarak hizmet etmektir. Bu inançla, emaneti omuzlarımda onurla taşımaktayım. Hiç kimse unutmasın ki Kütahya'ya duyduğum sevda, partime olan bağlılığım ve halkımıza verdiğim söz hiçbir makam ve çıkarla değiştirilemez. En kalbi duygularımla hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım."