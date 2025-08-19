CHP'li bir büyükşehir daha AKP'ye mi geçiyor? İddiaların odağındaki Başkan suskunluğunu bozdu!

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'nun ardından Bursa Büyükşehir Başkanı Mustafa Bozbey'in de AKP'ye geçeceği iddia edilmişti.

Bozbey iddialara sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

"Sosyal medyada kaynağı belirsiz kişiler ve kişiler üzerinden yayılan iddiaları dikkate bile almıyorum." diyen Bozbey, "Bu iddiaların tek amacı olabilir. Bizler işimizin başında proje üretirken vatandaşımızın gülümsemesini arzu ederken onlar tam tersine başka şeylerin peşindeler" dedi.

Videolu paylaşım yapan Bozbey şu ifadeleri kullandı:

"Tabii biz işimizin başındayız. Tüm gücümüzle de Bursa'ya hizmet ediyoruz ve hizmet etmeye de devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden itibaren şehrimize değer katan Bursalının hayatına dokunan pek çok önemli projeyi yaşama geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz.

Katılımcı, şeffaf ve özellikle de hiç kimseyi ötekileştirmeden bu hizmetleri Bursalılara götürüyoruz, Bursalılara sunuyoruz. Daha da büyük projeler için de çalışmalarımıza yine sürekli olarak da devam ediyoruz.

"BU İDDİALARIN TEK AMACI OLABİLİR"

Bursa bize bir buçuk sene önce onay verdi ve Bursalının taleplerini yerine getirme konusunda, Bursalılara hizmet etme konusunda güvendi ve bu güven doğrultusunda da bu emaneti biz onların istediği, onların arzuladığı şekliyle devam ettiriyoruz.

"BURSALILAR MUSTAFA BOZBEY'İ İYİ TANIRLAR"

Bursa'ya hizmet etmeye, Bursalının sorunlarını çözmeye devam edeceğiz. Bunu yaparken şeffaf, adil ve hiç kimseyi ötekileştirmeden yapacağız.

Çünkü Bursalıları seviyoruz. Bursalılar Mustafa Bozbey'i iyi tanırlar. Bursalılar Mustafa Bozbey'in nasıl bir kişiliğe, nasıl bir kimliğe sahip olduğunu çok iyi bilirler. Onun için Bursalıları seviyorum. Bursalılar kenetlendi. Bursa bütünleşti. Bu bütünleşmeyi, bu kenetlenmeyi, bu birleşmeyi asla hiç kimse bozamayacak.