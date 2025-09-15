CHP'li başkan serbest bırakıldı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
CHP'li başkan serbest bırakıldı!

CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç, CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'e 'hakaret' suçundan gözaltına alındı. Kılıç, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'i hedef alan sosyal medya paylaşımları nedeniyle CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç hakkında soruşturma başlattı.

CHP'nin yeni adresi belli oldu!CHP'nin yeni adresi belli oldu!

Kılıç, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince 'hakaret' suçundan gözaltına alındı.

.jpg
CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç'ın savcılıkta ifadesi alındı. Daha sonra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Kılıç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Haberler
Takı dükkanı sahibi kadın ve bir erkek iş yerinde ölü bulundu! Yasak aşk cinayeti mi?
Takı dükkanı sahibi kadın ve bir erkek iş yerinde ölü bulundu! Yasak aşk cinayeti mi?
Ünlü şarkıcıya hapis şoku!
Ünlü şarkıcıya hapis şoku!
Galatasaray zararda dünyada ilk 10'a girdi
Galatasaray zararda dünyada ilk 10'a girdi
Cezaevinden izinli çıkıp alkollü halde çocuklarıyla trafiğe çıktı, yakalanınca polise beddua yağdırdı
Cezaevinden izinli çıkıp alkollü halde çocuklarıyla trafiğe çıktı, yakalanınca polise beddua yağdırdı
Midibüs devrildi! 12 kişi yaralandı
Midibüs devrildi! 12 kişi yaralandı