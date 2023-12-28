CHP'li başkana ölüm tehdidi: Bu seçimi göremeyeceksin

Aksaray’da, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday gösterilen CHP’li Yeşiltepe Belediye Başkanı Tahsin Çelik'in seçim bürosunun önünde dün akşam silahla ateş açıldı.

Olay nedeniyle yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, şüpheliler jandarma tarafından yakalandı.

O anlar, güvenlik kameralarına da yansıdı.

"BENİ ARAYIP, 'BU SEÇİMİ GÖREMEYECEKSİN' DEDİLER"

Belediye Başkanı Tahsin Çelik, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Araçta kaç kişi olduğunu bilmediğim ama 2 tanesinin net olduğu kişiler tarafından seçim büromuzun önünde bir şarjör mermi atıldı." dedi.

Çelik, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Arkadaşların akşam alındığını duyduk. Ondan sonrasını bilmiyorum. Akabinde jandarma o şahısları alıp götürürken tekrar jandarmanın elinden sıyrılıp seçim ofis büromuzu basmaya kalktılar. Jandarma tekrar o arkadaşları gözaltına almış götürmüş. Karakola geçtikten sonra da telefonla beni arayarak 'bu seçimi sana yaşatmayacağız, bu seçimi göremeyeceksin' diye ölümle tehdit edildik. Ö.A. ve M.K.T adlı şahısların silah attığı kamera kayıtlarıyla bunlar sabit. Tehdit eden Ö.A. isimli bir arkadaş, karakoldayken beni arayıp tekrar ölümle tehdit etti. Aramızda hiçbir husumet yok. Bu arkadaşlar AK Parti aday adayı olan bir şahsın yakınları. Ortamı gererek gerginlikten beslenmeyi düşünen bir grup. Bizim hiçbir husumetimiz yok, hiçbir sıkıntımız olmadı."