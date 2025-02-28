CHP'li başkanlara silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldılar...

Düzenleme: Kaynak: İHA

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu ve CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Seferoğlu, uğradıkları silahlı saldırıda yaralandı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu ve CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Seferoğlu, uğradıkları silahlı saldırıda yaralandı.

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SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADILAR

Olay, Ardeşen Belediyesi'ne ait Taş Konak Sosyal Tesisleri'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu ve CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Seferoğlu, yanlarındaki bir kişiyle birlikte Taş Konak Sosyal Tesisleri'nde oturdukları sırada tesisten içeriye giren A.E.'nin silahlı saldırısına uğradı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Vücudunun çeşitli yerlerine 3 kurşun isabet eden Belediye Başkan Yardımcısı Kuyumcu ve ayağına kurşun isabet eden CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Seferoğlu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Seferoğlu'nun tedavisi Kaçkar Devlet Hastanesi'nde sürerken, Belediye Başkan Yardımcısı Kuyumcu durumunun ciddi olması nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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