CHP’li Battal İlgezdi’ye hapis şoku!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Ataşehir'deki imara aykırı yapılarla ilgili İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerince hazırlanan ön inceleme raporu detaylı olarak yer aldı.

Raporda, ilçede İmar Kanunu'na aykırı inşa edilen bazı projelerin bulunduğu ve bu projelerden bazıları için kanunun ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılara ilişkin düzenlemeleri içeren 32. maddesi kapsamında işlem yapılmasına karar verildiği belirtildi. Ancak, belediye görevlilerinin bu kararlara uymadığı vurgulandı.

6 YILDAN 2 YILA KADAR CEZA TALEBİ

İçişleri Bakanlığı, bu durumu görevlerini kötüye kullanma gerekçesiyle ele alarak Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve sekiz belediye görevlisi hakkında soruşturma izni verdi. Danıştay'a yapılan itirazın reddedildiği belirtilen iddianamede, İlgezdi ve diğer şüphelilerin 2020-2021 yılları arasında Belediye Encümeni tarafından alınan ruhsata aykırı yapıların yıkılması kararlarına uymadıkları ifade edildi.

İddianamede suçlamaları reddeden Battal İlgezdi, Mahmut Murt, Mehmet Ali Düzova, Sinem Taş, Aysun Gökçen, Cenan Arslan, İlhami Yılmaz, Kalender Özdemir ve Mahmut Benli'nin "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaları talep edildi.

Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında, şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.