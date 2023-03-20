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Başkan adaylık için istifa etti. CHP'li belediye AKP'ye geçti!

Hakkında başlatılan bir soruşturma nedeniyle görevinden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı CHP’li Vefa Salman'ın, milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından, Belediye Meclisi olağanüstü toplandı. Meclis vekaleten başkanlık görevini yürüten AKP’li Mustafa Tutuk'u asaleten başkanlığa seçti. Böylece CHP’li Belediye resmen AKP’ye geçmiş oldu…

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 20:11
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CHP'li Belediye AKP’ye geçti. Başkan adaylık için istifa etmişti

Başkan adaylık için istifa etti. CHP'li belediye AKP'ye geçti!
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2020 yılında hakkında soruşturma başlatılan Yalova Belediye Başkanı CHP’li Vefa Salman, İçişleri Bakanlığı tarafından 27 Şubat 2020’de geçici olarak görevlerinden uzaklaştırıldı. Bunun üzerine Yalova Belediye Meclisi, AKP’li Mustafa Tutuk’u vekâleten başkan olarak seçti.

CHP’Lİ SALMAN İSTİFA ETTİ

CHP’li Salman’ın milletvekili aday adaylığı nedeniyle görevinden istifa etmesi ardından, yasalar gereği Yalova Valiliği’nin çağrısı üzerine Yalova Belediye Meclisi tek gündemle olağanüstü toplanıp Belediye Başkanı seçimi yaptı.

Yalova Belediye Meclisi’nde, AKP grubundan Mustafa Tutuk, CHP grubundan ise Burçin Tangürek başkanlığa aday gösterildi.

BELEDİYE AKP’YE GEÇTİ

Yasa gereği kapalı zarf usulüyle yapılan oylamanın ardından toplantıya katılan 30 meclis üyesinin 19’unun oyunu alan AKP’li Mustafa Tutuk, başkan seçildi.

Seçimin ardından konuşan Tutuk, 3 yıldır Yalova için her konuda elini taşın altına koyduğunu kaydederek, “Yalova’mıza hayırlı uğurlu olsun. 3 yıldır sürdürdüğümüz vekaleten başkanlık görevini artık asaleten yapacağız. Yalova’mızı hak ettiği konuma getirebilmek için çalıştık. Bundan sonra 1 yıl var. El birliğiyle güzel çalışmalar yapacağız. Oy verenlere ve tüm meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

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