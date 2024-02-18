CHP'li belediye başkan adayı Menzil hayranı çıktı. Şeyhin elini öpüp 2 saat bekledi

Kaynak: Haber Merkezi
CHP'li belediye başkan adayı Menzil hayranı çıktı. Şeyhin elini öpüp 2 saat bekledi
CHP'nin Akçakoca Belediye Başkanı adayının Menzil tarikatına yönelik ziyaret görüntüleri ortaya çıktı. Başkan adayının şeyhin elini öptüğü anlar ise gündem oldu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde CHP'li Belediye Başkan Adayı Fikret Albayrak’ın Menzil Cemaati hayranı olduğu ortaya çıktı.

2013 yılında Menzil’in Eskişehir’deki kolunun lideri olan Fevzeddin Erol Akçakoca’ya gitmişti. Dönemin Belediye Başkanı CHP’li Albayrak, Menzil şeyhi Erol’u görmek için bir buçuk, iki saat bekledi.

YouTube’da da yayımlanan görüntülerde, Albayrak’ın Menzil şeyhi Erol’un “Ne güzel ilçemizde sizi görmek. Çok sevindik. Buradan bütün dostlarımız giderdi Adıyaman’a…” dediği anlaşılıyor.

Öte yandan Albayrak, 2009-2014 yılları arasında Akçakoca Belediye Başkanlığı yapmış ve 2019’da ise seçimi kaybetmişti.

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