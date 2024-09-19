CHP'li belediye başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak kararı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP'li belediye başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak kararı

Adana'nın CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar hakkında siyasi yasak kararı verildi. Aynı konumda bulunan ve siyaset yapmayan sanıklar hakkında beraat kararı verilirken, siyaset yapan sanıkların cezası onandı.

Adana 8. BAM Ceza Dairesi, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın istinaf incelemesi yapan ve tehdit suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına ilişkin dosya hakkında karar verdi. Alınan karara göre, Kadir Aydar hakkındaki karar oy çokluğu ile onandı.

Muhalif üye tarafından şikâyetin 13 ay sonra yapılması, herhangi bir tanığın olmaması, mağdurların sürekli beyan değiştirmeleri göz önünde bulundurularak kararın bozulması ve tüm sanıkların atılı suçtan beraat etmeleri gerektiği muhalefet şerhinde onaylandı.

KADİR AYDAR'DAN İLK AÇIKLAMA

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, karara ilişkin yaptığı açıklamada, delilerin incelenmediğini, taraflara dosya içeriğinin açıklatılmadığını, görüntü CD’sinin izlenmediğini ve bu eksikler için duruşma açılmaksızın dosyanın sonuçlandırıldığını söyledi.

Ortada büyük bir hukuk garabeti oluştuğunu belirten Aydar, “Aynı konumda bulunan ve siyaset yapmayan sanıklar beraat etmiş siyaset yapan sanıkların ise cezası onanarak siyasi yasak getirilmiştir. Muhalefet şerhinde açıkça da bu durum ifade edilmiştir. Karara karşı tabii ki yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız" dedi.

YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin Ceyhan Belediye Başkan Adayı Kadir Aydar, yüzde 45,66 oranında oy alarak belediye başkanı olmuştu. AKP'nin adayı Erol Kahraman ise yüzde 38,85 oy oranında kalmıştı.

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