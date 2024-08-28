CHP'li belediye başkanı "Ne yaptınız oğlum bu paraları?"

CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında sarf ettiği sözler sosyal medyada ilgi gördü. BASKİ Genel Kurulu toplantısında kendinden önceki AKP dönemine ilişkin verileri açıklayan Akın’ın sözleri sosyal medyada ilgi gördü.

Suya yapılması teklif edilen zamma AKP’ın karşı çıkması sonrasında Yücel Yılmaz döneminin Büyükşehir ve BASKİ yönetimini eleştirerek “6 kez kredi çekmişsiniz 2022’den beri. 6 kez. Peki ben soruyorum Ne yaptınız oğlum bu parayı ne yaptınız? Altyapı yok körfezde arıtma yok yazık değil mi bu millete?” ifadelerini kullandı.

AKP SIRALARI SESSİZ KALDI

Akın’ın sosyal medyada da dikkat çeken bu tepkisi sonrasında CHP grubunun alkışlarının yanı sıra AKP sıralarından hiç ses çıkmaması dikkatlerden kaçmadı.

“BİZDE ALLAH KORKUSU VAR”

Akın konuşmasının devamında ise AKP dönemini eleştirmeye devam etti ve sonrasında şu ifadeleri kullandı:

“Hem iktidardasınız hem belediyeyi batırmışsınız. Biz burayı kalkındıracağız. İlk 4 ay icraatları burada. Yalanla dolanla olmaz. Bütün bürokratlarımız her sorunuza cevap vermeye hazır. İlk 4 ayda 5 su kaynağı bulduk. Yönetim düzgün olsaydı millet bu faturaları ödemek zorunda kalmazdı. Biz bu milleti zorda, yarı yolda bırakmayacağız. Gece gündüz çalışacağız. Şu kardeşinize güvenin, bizde Allah korkusu var, millete en iyi şekilde yansıtmak için gece gündüz çalışacağız.”