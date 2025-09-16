CHP'li belediyede üst düzey 3 istifa. Kimse tahmin etmiyordu

Antalya’nın Aksu ilçesinde belediye yönetiminde beklenmedik bir deprem yaşandı. Aksu Belediyesi’nin beş başkan yardımcısından üçü, Hüseyin Çelik, Mevlüt Uludağ ve Hasan Şişli, aynı gün görevlerinden istifa etti. Bu ani kararlar, ilçede siyasi çevrelerde şok etkisi yarattı ve tartışmalara yol açtı.

Hüseyin Çelik, istifa gerekçesini “siyasette daha aktif bir rol üstlenmek ve CHP çatısı altında halka daha geniş hizmet sunmak” olarak açıkladı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görev süresi boyunca destek veren mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, siyasi mücadelesine farklı bir kulvarda devam edeceğini belirtti.

Çelik’in istifasının hemen ardından Mevlüt Uludağ da görevinden ayrıldığını duyurdu. Uludağ, CHP Aksu Belediyesi Meclis Üyesi olarak hizmete devam edeceğini ifade etti. Kısa süre sonra Hasan Şişli’nin de istifa ettiği haberi geldi. Şişli’nin istifa gerekçesi hakkında resmi bir açıklama yapılmasa da, yerel kaynaklar, kararın siyasi strateji farklılıklarından kaynaklanabileceğini öne sürdü.

Yerel haber sitelerine göre, istifalar belediye yönetiminde ciddi bir sarsıntıya neden oldu. Aksu Belediyesi’nde görev yapan beş başkan yardımcısından üçünün aynı gün istifa etmesi, ilçede yönetim krizine işaret olarak yorumlandı. CHP’li belediyede yaşanan bu gelişme, parti içinde de tartışmalara yol açtı. İstifaların ardında yatan nedenler ve belediye yönetiminin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

Aksu halkı, bu ani değişimin belediye hizmetlerine etkisini yakından takip ediyor. Siyasi analistler, istifaların yerel seçimler öncesi CHP’nin Antalya’daki stratejilerini etkileyebileceğini belirtiyor. Aksu Belediyesi’nden henüz resmi bir açıklama gelmezken, yeni atamaların ne zaman yapılacağı belirsizliğini koruyor.