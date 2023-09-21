CHP’li belediyeden CHP’li belediyeye festival yasağı. Kramer Kramer'e Karşı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP'li Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 8.si düzenlenecek Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali için tarihi kent merkezindeki sokak ve meydanların tahsis talebine onay vermedi.

Muratpaşa Belediyesi, 18 Temmuz’da Büyükşehir Belediyesi’ne gönderdiği yazıda, her yıl olduğu gibi 8’inci festival için de Büyükşehir Belediyesi yetki alanındaki yerlerin 26-29 Ekim tarihleri arasında tahsisini talep etti. Yazıda, festival süresince gerçekleşecek sanat çalışmaları, konserler, dinletiler ve söyleşiler için Kaleiçi’nde aralarında miradorların, yolların ve meydanların bulunduğu noktalar yer aldı. Muratpaşa Belediyesi ilgili yazıda hiçbir yapı ve ağaca zarar vermeyeceğini taahhüt etti.

Ancak yazıya iki ay boyunca cevap gelmedi. Belediye, 12 Eylül’de festivale ilişkin planlamanın aksamadan devamı için konunun önem arz ettiğini belirten bir yazı daha yazdı. Bu kez cevap geldi. Ancak Büyükşehir, 3 miradoru bulunan, Attalos heykeli, Tek Kapalı Han, Eski Balık Pazarı gibi bir çok meydanı bulunan Kaleiçi’nde, festivale yer bulamadı ve bu alanlarda cumhuriyetin 100’üncü yıl kutlama etkinlikleri yapacağını belirterek alanların tahsis edilmeyeceğini bildirdi.

ALTIN PORTAKAL İÇİN TARİH ERTELENMİŞTİ

Muratpaşa Belediyesi, temmuz ayında, 8’inci festivalin tarihi 12-15 Ekim olarak ilan etmişti. Ancak, bu yıl 60’ıncısı gerçekleştirilecek Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin tarihinin 7-14 Ekim olarak açıklanmasıyla Muratpaşa, festival tarihinde değişikliğe gitti. Muratpaşa, festival tarihini, konuk yabancı şehir heyetlerinin de katılacağı Cumhuriyetin kuruluşunun 100’üncü yıl kutlamalarını da içine alacak şekilde 26-29 Ekim olarak ilan etti.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Muratpaşa Belediyesi, 27 ülkeden 44 şehri misafir edeceği festivali Kaleiçi’nde kendi yetki ve sorumluluk alanındaki yerlerde yapacak. Bu yerlerin başında Kaleiçi’nin simge yapılarından Hadrianus Kapısı’nın hemen yanı başında bulunan park alanı yer alıyor. Muratpaşa Belediyesi, ayrıca Antalya’nın Kaleiçi dışındaki ilk yerleşim yeri olan Haşim İşcan ve Sinan mahallelerine festivali genişletecek.