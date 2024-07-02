CHP'li belediyeden Filistin adımı. İmzayı attılar

CHP’nin son yerel seçimde kazandığı kritik ilçelerden Tuzla Belediyesi ise Filistin’in El Halil Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, El Halil Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Başkanı Tayseer Abu Sneineh ve heyetiyle Tuzla Belediyesi’nde bir araya geldi.

Filistin halkının yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bingöl, insanlık dışı soykırıma karşı dayanışma ve kardeşliği devam ettireceklerinin altını çizdi.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Bingöl, şunları kaydetti:

“Başkan Tayseer Abu Sneineh ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde Filistin halkının yaşadığı zorlukları ve verdikleri mücadeleleri yakından dinledik. Onların yanında olmanın ve onlara destek sunmanın önemini bir kez daha kavradık.

Bu kardeşlik protokolü, Filistin halkıyla dayanışma içinde olma ve ortak değerlerimizi pekiştirme amacımızı yansıtmaktadır. ‘Kardeş Şehir’ protokolü, iki şehir ve halkları arasında köklü bir bağ oluşturacak.

Ayrıca, gelecekte hayata geçireceğimiz ortak projeler ve kültürel alışverişlerle ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz. Bu protokolün imzalanması ile Filistin'e ve Filistin halkına olan desteğimizi somut bir adımla pekiştirmiş olduk.”