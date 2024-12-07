CHP'li belediyelere yeni operasyon iddiası. Yeni kayyumlar mı atanacak?

31 Mart yerel seçimlerinden sonra CHP’li ve DEM Partili belediyelere yönelik kayyım atamaları Türkiye gündemindeki yerini koruyor. Son gelişmelerle beraber, gözler İstanbul’daki CHP’li belediyelere çevrildi.

Cumhuriyet’ten alınan bilgilere göre, İstanbul’daki CHP’li ilçe belediyelerine yönelik geniş kapsamlı bir denetim planlanıyor. Pazartesi günü yapılacağı belirtilen denetimlere, mevcut 6 denetim müfettişine ek olarak mülkiye müfettişleri ve bilirkişilerin de dahil olduğu 13 kişilik bir ekip katılacak. Bu denetimlerde ihale süreçleri, satın alımlar, işe alımlar ve sosyal medya faaliyetleri gibi konular detaylı şekilde incelenecek.

YAPTIRIM TEHDİDİ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan belediye kaynakları, eş zamanlı yapılması beklenen denetimler sonrasında belediyelere çeşitli yaptırımlar uygulanabileceğine vurgu yaptı. Denetimlerin, belediyelerin mali yapısı ve idari süreçleri üzerinde baskıyı artıracağı tahmin ediliyor.

BASKI ARTTI

CHP’li belediyeler üzerindeki baskı, son dönemde çeşitli idari soruşturmalarla kendini gösterdi. Daha önce İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri, konserlere ödenen ücretler sebebiyle incelemeye alınmış, bu durum kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

İktidarın bir diğer hamlesi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne açılan kreşler üzerinden oldu. Anayasa Mahkemesi’nin 2007 tarihli kararına uyulmadığı iddiasıyla kreşlerin kapatılabileceği gündeme geldi.

Son olarak, 27 Kasım tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan bir karar ile belediyelerin doğrudan veya dolaylı sahip olduğu şirketlerin borçları sebebiyle belediye bütçelerinden kesinti yapılmasının önü açıldı. Yapılan bu düzenleme, belediyelerin mali yapısı üzerinde ciddi etkiler yaratabilecek yeni bir adım olarak değerlendiriliyor.