CHP'li Belediyenin ambulansına el konuldu. Hasta ortada kaldı

Hastayı almaya giden Esenyurt Belediyesi'ne ait resmi plakalı ambulansa el konuldu. İddiaya göre ambulansın üzerinde haciz vardı.

CHP'li Belediyenin ambulansına el konuldu. Hasta ortada kaldı

Trafik çevirdi, CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne ait ambulansa haciz nedeniyle el konuldu. Çekiciye bindirilen ambulans otoparka götürüldü.

krttv'nin haberine göre, Baltalimanı Hastanesi’nde ortopedik bir hastayı almaya giden Esenyurt Belediyesi ambulansına EDS kontrolünde trafik polisleri tarafından üzerinde haciz bulunduğu söylenerek el konuldu.

Ambulans çağrılan çekici tarafından otoparka çekildi.Ambulansa el konulmasının ardından hasta sedyede kaldı.

Esenyurt Belediyesi’nin daha önce yine üzerinde haciz bulunduğu için içinde hasta ile birlikte resmi plakalı ambulansı haciz edilerek çekiciye yüklenmişti.

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