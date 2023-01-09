CHP’li belediyeye geçen polisin başına gelmeyen kalmadı: Yapılanları Barış Terkoğlu açıkladı

Eylül ayında yapılan terör soruşturmasında 18 çalışanın gözaltına alındığı Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, daha önce Mersin Emniyet Müdürlüğü’nde polis müdürlüğü yapan ve sonrasında emekli olan Zabıta Daire Başkanı Fuat Tuğluoğlu’nun polis olan eşi ve 2 kardeşinin farklı illere sürgün edildiğini yazdı.

Terkoğlu, Daire Başkanı Tuğluoğlu’nun eşi ve kardeşlerinin, Tuğluoğlu’nun CHP’li belediyeye geçtiği için sürgün edildiğine dikkat çekti.

Barış Terkoğlu’nun “İçişleri baronu devleti çürütüyor” başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

Mersin Belediye Başkanlığı’nın zabıta müdürlüğü sayfasını açıyorum. Daire başkanı Fuat Tuğluoğlu olarak görünüyor.

Kimdir Tuğluoğlu anlamak için özgeçmişine bakıyorum.

Eski bir Emniyet müdürü. Hayır, FETÖ ile suçlanan polislerden değil. Poliste FETÖ tasfiyeleri yaşanırken, o terfi etti. Mersin’de, asayiş şube müdürlüğü ve Emniyet müdür yardımcılığına kadar yükseldi.

Derken...

2019’da CHP, belediye başkanlığını kazandı. Başkan Vahap Seçer, zabıta daire başkanlığını, halkın sevdiği Fuat Tuğluoğlu’na teklif etti. Tuğluoğlu, uzun yıllardır görev yaptığı şehri tanıyordu. Mersin’in asayişinden sorumlu polis müdürüydü. Doğal olarak bu göreve en uygun isimdi.

Öyle kolay olmadı. Görevlendirmeyle geçiş için dilekçe verdi. Ancak izin çıkmadı. Yukarıdakiler, “CHP’li belediyeye nasıl geçersin” diye tepki gösterdi. Sonunda emeklilik dilekçesi verip, polis memurluğundan vazgeçip yeni görevine başladı.

ÜÇ KARDEŞ BİRDEN SÜRGÜNDE

Eski çalışma arkadaşları belediyeye operasyon yapıyordu. Eski amiri olan içişleri bakanı, belediye başkanını terörle itham ediyordu. Haliyle işi zordu. Belediyedeki pek çok ismi suçlasalar da Mersin Emniyeti’ni yakın zamana kadar yöneten Tuğluoğlu’na, neyse ki terörist diyemediler.

Peki ne oldu diyeceksiniz...

Önümde İçişleri Bakanlığı’nın üç tane atama kararı duruyor. Altında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’nın da imzası var. Hani şu ağabeyinin FETÖ iltisaklı olması nedeniyle hedefte olan bakan yardımcısı.

Tayin edilen üç kişiden biri Pınar Tuğluoğlu. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’nden 26 Aralık’ta Samsun’a gönderilmiş.

Diğeri Deniz Ünsal. 23 Aralık’ta Mersin’den Kastamonu’ya tayin edilmiş.

Sonuncusu Aliye Yeter. Yine 23 Aralık’ta, Mersin’den alınıp Bartın’da görevlendirilmiş. İsim benzerliği değil...

Pınar Tuğluoğlu, Mersin Zabıta Daire Başkanı’nın eşi. Diğer ikisi de Pınar Tuğluoğlu’nun kız kardeşleri.