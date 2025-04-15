CHP'li Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP'li Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Yardımcısı Fidan Gül, gözaltına alındı.

CHP'li Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, hakkında "İhaleye fesat karıştırma" suçundan gözaltı kararı verildi. Gül'ün evinde ve belediyedeki makam odasında arama yapılıyor.

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İddianamede, 29 Aralık 2015'te "Kültür Merkezlerinde Personel Çalıştırılması ve Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım İşi" ihalesi sırasında İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu, diğer sanıkların ise belediyede müdür ve personel olarak görev yaptıkları iddia ediliyor.

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