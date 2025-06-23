CHP'li Bulut Erdoğan'ı kendi silahıyla vurdu. Öyle bir hesap yaptı ki ortalık alev aldı

Düzenleme: Kaynak: ANKA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 yıl önce Recep Tayyip Erdoğan'ın işsizlik oranının yüzde 8,8 oranıyla son 23 yılın en düşük düzeyine inmiştir." sözünü paylaşmıştı. CHP'li Burhanettin Bulut ise "2025 yılının her günü 4 bin 789 kişi işsiz kaldı" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Yılın ilk beş aylık döneminde en az 718 bin 49 kişi işinden oldu. Yılın her günü 4 bin 789 kişi işsiz kaldı. İşsiz kalanların sadece 352 bin 597’sine işsizlik ödeneği ödenmeye başlandı. 365 bin 452 kişi hem işsiz hem maaşsız kaldı" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Yılın ilk beş aylık döneminde en az 718 bin 49 kişi işinden oldu. Yılın her günü 4 bin 789 kişi işsiz kaldı. İşsiz kalanların sadece 352 bin 597’sine işsizlik ödeneği ödenmeye başlandı. 365 bin 452 kişi hem işsiz hem maaşsız kaldı" ifadesini kullandı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 2025'in ilk 5 ayında açıklanan işsizlik verilerine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Bulut, şunları kaydetti:

"Türkiye 'İşsizlik' yüzyılı. Yılın ilk beş aylık döneminde en az 718 bin 49 kişi işinden oldu. Yılın her günü 4 bin 789 kişi işsiz kaldı. İşsiz kaldığı için İş-Kur’a başvuranların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 78 bin kişi arttı. İşsiz kalanların sadece 352 bin 597’sine işsizlik ödeneği ödenmeye başlandı. 365 bin 452 kişi hem işsiz hem maaşsız kaldı."

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 1 yıl önce "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye olarak bölgemizde sınırları kanla çizilecek yeni bir Sykes-Picot düzeninin kurulmasına izin vermeyeceğimizi önemle vurguluyorum." dedi.

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