CHP'li Bulut'tan 'değişim' açıklaması: Önünde kim durursa değişimin altında kalacaktır

CHP’li Burhanettin Bulut, partisindeki ‘değişim’ tartışmalarına ilişkin, “CHP’de değişimin önünde kim durursa değişimin altında kalacaktır” dedi.

CHP'li Bulut'tan 'değişim' açıklaması: Önünde kim durursa değişimin altında kalacaktır

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “değişim” çıkışları tartışılırken CHP’li Bülent Tezcan da “hiçbir şey olmamış gibi davranılamayacağını” söyleyerek “Genel başkanla birlikte liderlik kadrosunun değişmesi lazım. Ben de dahil” ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise yaptığı açıklamada “Kılıçdaroğlu’nun asla koltuğa yapışmak gibi bir duygusu yok” dedi.

CHP’li Burhanettin Bulut partisindeki değişim sürecine ve yerel seçimlere ilişkin Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’a konuştu.

Seçimlerden sonra seçmenin umutsuz olduğunu söyleyen Bulut, “Muhalefet bloku ise seçmene umut olacak bir değişim arayışından ziyade daha çok seçim yenilgisinin hesaplaşması içerisinde. İlk olarak İYİ Parti kurultayını yaparak üst yönetim vitrinini değiştirdi ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti tabanına yaptığı sert konuşmalar ile ittifak politikasında değişikliğe gideceğinin sinyallerini verdi. HDP, eş genel başkanlar düzeyinde değişikliğe gidecek gibi. CHP ise değişim rüzgârına karşı direnen, değişime rüzgâr olmak yerine adeta duvar olan statüko temsilcilerinin dirençlerine sahne oluyor. Esen rüzgârın CHP’de yaratacağı etkileri mahalle, ilçe, il kongreleri ile hep birlikte göreceğiz” dedi.

“CHP’DE DEĞİŞİMİN ÖNÜNDE KİM DURURSA DEĞİŞİMİN ALTINDA KALACAKTIR”

Bulut, “CHP’de değişimin önünde kim durursa değişimin altında kalacaktır. Partiye oy veren seçmenin isteklerine, eleştirilerine kulak asmayıp delege peşinde koşan, parti içi iktidar hastalığına kapılanların yerel seçimler sonrası ‘ah vahları’ toplum vicdanındaki cezalarını hafifletmeyecektir” ifadelerini kullandı.

“ATEŞE ODUN TAŞIYAMAZ”

Bulut, “Nasıl ki 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları özellikle kazanılan 11 büyükşehir belediyesi ülkeye nefes aldırdıysa bu defa da halkın güveneceği siyaset iklimini yaratmak zorundayız. Hiçbir parti lideri, hiçbir parti yöneticisi kendi bireysel istikbali için ülkenin geleceğine yakılan ateşe odun taşıyamaz. Yine birleşe birleşe kazanacağız. Çünkü birbirimize mecburuz” diye konuştu.

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