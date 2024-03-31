CHP'li Çelik'ten İstanbullulara çağrı: Oy sayımı için okullara

11 milyondan fazla İstanbullu, bugün sandık başına gitti, İstanbul’da kayıtlı 11 milyon 314 bin 516 seçmenin oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oylar sayılmaya başladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sandıkların kapanmasından 1 saat önce, sosyal medya hesabından bir çağrı yaptı ve İstanbullu vatandaşları, oy sayımı için okullara çağırdı.

Çelik, "Değerli İstanbullular, oy kullanma işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erecek. Tüm İstanbulluları oy sayımları sırasında sandık görevlilerimizle birlikte müşahit olarak sayım döküm işlemlerini takip etmeye davet ediyorum. Müşahit kartlarını okul sorumlularından alabilirsiniz. İstanbul’a hep birlikte sahip çıkalım" açıklamasında bulundu.