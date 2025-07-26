CHP'li Emir'den Adli Tıp'a Murat Çalık tepkisi

Murat Emir, "Ortada ne hukuki delil var, ne tıbbi netlik! Ama var olan tek şey, siyasi bir hesaplaşmanın zavallı tiyatrosu! Bir insanın sağlığını, onurunu, yaşamını riske atarak neyi ispat etmeye çalışıyorsunuz?" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Adli Tıp'ın tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında açıkladığı rapora tepki gösterdi.

Emir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Mehmet Murat Çalık’ı serbest bırakmak için daha ne bekliyorsunuz? Onun sağlığından mı olmasını? Vicdanınızı ne zaman devreye sokacaksınız?" dedi.

MURAT ÇALIK'A YENİ TETKİK YAPILACAK

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın Adli Tıp raporu açıklandı.

Yapılan tetkikler sonucunda hazırlanan raporda, Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin nihai kararın bir sonraki tetkikin ardından verileceği belirtildi.

"VİCDANINIZI NE ZAMAN DEVREYE SOKACAKSINIZ?"

Çalık'ın sağlık durumundaki riske dikkat çeken CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Adli Tıp'ın kararına tepki gösterdi.

"Ortada ne hukuki delil var, ne tıbbi netlik! Ama var olan tek şey, siyasi bir hesaplaşmanın zavallı tiyatrosu!" diyen Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Adli Tıp'ın açıklamasından anlıyoruz ki Mehmet Murat Çalık'tan alınan kemik iliği örneği tanı koymak için yetersiz! Daha ileri tetkik şart diyorlar. Peki soruyoruz: Suç isnadı olmadan tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık daha kaç kere elleri kelepçeli halde hastane hastane sürüklenecek? Ortada ne hukuki delil var, ne tıbbi netlik! Ama var olan tek şey, siyasi bir hesaplaşmanın zavallı tiyatrosu! Bir insanın sağlığını, onurunu, yaşamını riske atarak neyi ispat etmeye çalışıyorsunuz? Mehmet Murat Çalık’ı serbest bırakmak için daha ne bekliyorsunuz? Onun sağlığından mı olmasını? Vicdanınızı ne zaman devreye sokacaksınız?"