CHP'li Engin Altay'dan Fuat Oktay'a ‘Türk Telekom’ ve ‘Hariri’ mesajı: Senin idare ettiğin devletten ne hayır gelir

TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı kuruluşlara ait 2023 yılı bütçeleri üzerine yürütme adına Cumhurbaşkanı Fuat Oktay sunumunu yaptı. Oktay'ın konuşmasından sonra partilerin grup başkanvekillerine söz verildi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Fuat Oktay'a Yimpaş ve Türk Telekom ile ilgili eleştirilerde bulundu.

"MİLLETİN CEBİNDEKİ KÖR KURUŞU HARİRİ'YE PEŞKEŞ ÇEKMİŞSİN"

CHP'li Altay, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Fuat Bey YİMPAŞ'ta görev yapmış. Samsun Milletvekilimiz Kemal Zeybek burada. Kaç ton süt verdin Kemal Bey? (27 cevabı verir) 27 ton sütünü almışsın adamın parasını hiç etmişsin. Fuat Bey Türk Telekom'da görev yapmış, ne olmuş? 6,5 milyara Hariri'ye Telekom satılmış. 4.7 milyarını da bizim kamu bankalarımız (Eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri) Hariri'ye kredi vermiş, Hariri, devletin bu cebinden almış, bu cebine koymuş. Sonra arsaları, malları satıp gitmiş. Devletin 4,7 milyar bunların verdiği parayı millet ödemiş. Milletin cebindeki kör kuruşu Hariri'ye peşkeş çekmişsin. Senin idare ettiğin devletten ne hayır gelir.

Amerika'dan, İngiltere'den iktidar arayanlara bir şey diyelim mi ortak; Amerika'da, İngiltere'de iktidar arayanlara namert diyelim mi mesela. Diyelim mi? Hadi beraber diyelim Amerika'da, İngiltere'de iktidar arayanlar namerttir. Peki, peki şimdi şunu merak ediyorum; sayın Erdoğan AK Parti'yi kurduktan 6 ay sonra Amerika'ya koşa koşa niye gitti, 8 Şubat'ta? Kimle görüştü kardeşim? New York'ta, Washington'da kimle görüştü? Bay Kemal gitti, 'bilim teknoloji için gittim' dedi, kimle görüştüğünü Türkiye'ye açıkladı, tane tane. Siz niye Amerika'da kimle görüştünüz açıklayamıyorsunuz?"