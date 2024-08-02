CHP’li Erdal Beşikçioğlu amcaoğlunu belediyede koordinatör yaptı

31 Mart yerel seçimlerinde Etimesgut Belediye Başkanı olan Erdal Beşikçioğlu, yaptığı atamayla gündeme geldi.

Oyunculuktan siyasete atılan ve aslen Ordulu olduğu bilinen Erdal Beşikçioğlu'nun, Ordu’da yerel bir televizyon kanalı sahibi olan akrabası Gökhan Beşikçioğlu’nu Ankara Etimesgut Belediyesi’nde ’Tesisler Koordinatörü’ olarak göreve getirdiği ortaya çıktı.

RESMİ BELGEDE ORTAYA ÇIKTI

Erdal Beşikçioğlu’nun bu ataması sosyal medyada gündeme oturdu. Atamayla ilgili Etimesgut Belediyesi’nden dağıtım yerlerine gönderilen resmi belgesi ortaya çıktı.

Yazıda, "Tesislerimizde farklı müdürlüklerimiz tarafından verilen hizmetler sırasında yetki karmaşası ve eşgüdüm eksikliği nedeniyle hizmette aksamalar meydana geldiği gözlenmiştir söz konusu aksaklıkların giderilmesi amacıyla tesislerin temizlik bakım onarım güvenlik ve idari işleri ile her türlü aksaklıkların giderilmesinden sorumlu bir koordinatörün her tesiste bir tesis sorumlusunun görevlendirilmesine karar verilmiştir" ifadelerini kullanıldı.

ÖZEL: İŞ TALEBİNDE BULUNMAYIN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Eş, dost, akrabalar için iş talebinde bulunmayın" ifadelerini kullanmıştı.