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  • Eren Erdem açıkladı: Özgür Özel’in açıklaması sonrası Emin Şen İçişleri Bakanlığı sitesinden kaldırıldı

Eren Erdem açıkladı: Özgür Özel’in açıklaması sonrası Emin Şen İçişleri Bakanlığı sitesinden kaldırıldı

İçişleri Bakanlığının Emin Şen ile bir bağlantılarının olmamasını açıklaması üzerine CHP’li Eren Erdem açıklama öncesi Emin Şen’i bakanlık müşaviri olarak gösteren biyografinin 1 dakika içinde siteden silindiğini yazdı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 14:42
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CHP’li Eren Erdem açıkladı: Özgür Özel’in açıklaması sonrası Emin Şen İçişleri Bakanlığı sitesinden kaldırıldı

Eren Erdem açıkladı: Özgür Özel’in açıklaması sonrası Emin Şen İçişleri Bakanlığı sitesinden kaldırıldı
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun trol ordusuna yönelik önemli açıklamalar yaptı.

Özel’in iddialarına göre Soylu'nun yakınındaki isimlerden biri olan ve bakanlık müşaviri olan Emin Şen kanunlara aykırı bir şekilde 418 bin dolarlık ihale aldı.

Özel ayrıca şirket ortaklarının FETÖ bağlantılı olduğunu ileri sürdü. Özel’in bu açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Emin Şen’in İçişleri Bakanlığıyla bir ilişiğinin olmadığı ifade edildi.

CHP’li Eren Erdem ise Emin Şen’in İçişleri Bakanlığı sayfasında yer alan profilinin açıklama sonrası silinmesiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Erdem’in paylaşımına göre, Emin Şen’in biyografisinde “Bakanlık Müşaviri” yazarken şimdi ise profile erişilemiyor.

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takipçi
12.01.2023 16:11
siteden sildin ve kendini ele verdin, kaçamazsın  
 
emekli imam
12.01.2023 15:40
ne fırıldaklar çevirmişler din iman diyerek  
 
bgün
12.01.2023 15:33
Milleti ne sanıyorsunuz?Oradan silince yok mu oluyor?Aklınızca kurnazsınız. Hadi ordan.  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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