Eren Erdem açıkladı: Özgür Özel’in açıklaması sonrası Emin Şen İçişleri Bakanlığı sitesinden kaldırıldı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun trol ordusuna yönelik önemli açıklamalar yaptı.

Özel’in iddialarına göre Soylu'nun yakınındaki isimlerden biri olan ve bakanlık müşaviri olan Emin Şen kanunlara aykırı bir şekilde 418 bin dolarlık ihale aldı.

Özel ayrıca şirket ortaklarının FETÖ bağlantılı olduğunu ileri sürdü. Özel’in bu açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Emin Şen’in İçişleri Bakanlığıyla bir ilişiğinin olmadığı ifade edildi.

CHP’li Eren Erdem ise Emin Şen’in İçişleri Bakanlığı sayfasında yer alan profilinin açıklama sonrası silinmesiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Erdem’in paylaşımına göre, Emin Şen’in biyografisinde “Bakanlık Müşaviri” yazarken şimdi ise profile erişilemiyor.