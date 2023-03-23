CHP’li Erol’dan, AKP’li Bakbak’a: Biz daha iktidar olmadan muhalefete alıştınız

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, TBMM’de kurulan Depremleri Araştırma Komisyonu’nda Hatay’ın yeniden inşasından söz ederken, Eskişehir’den örnek verince, AKP Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak AKP döneminde de restorasyon çalışmaları yapıldığını söyleyerek itiraz etti. Gürsel Erol da Bakbak’a “Siz, biz daha iktidar olmadan muhalefete alıştınız. Kutluyorum. Muhalefet etmeye devam edin, alışın. Bunda da yarar var ayrıca” yanıtını verdi.

TBMM Depremleri Araştırma Komisyonu’nun bugünkü toplantısında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı bir sunum yaptı. Yazgı, deprem sonrasında kültür tüm illerde Genel Müdürlüklerine bağlı tüm birimlerde koordine olduklarını ve müdahale etmeye çalıştıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“Hasar tespit çalışmalarında deprem bölgesinde yer alan 28 müzemizdeki toplam 385 bin eserden 90 adedinin hasar gördüğü belirlenmiştir. Depremden etkilenen illerimizdeki müze koleksiyonlarının çalınma, kaybolma ve yağmaya uğramaması, var olan güvenlik önlemlerinin devam etmesi için kapalı devre kamera ve alarm sistemlerinin aralıksız çalışması sağlanmış, müze binası ve çevresinin korunabilmesi amacıyla diğer illerden uzman personel ve güvenlik görevlisi takviyesi yapılmıştır.

Deprem bölgesinde toplam 8 bin 472 adet tescilli taşınmaz kültür varlığı bulunmaktadır. Bunların 7 bin 658 adedi yapı statüsünde olup 4 bin 892 adedi sivil mimarlık örneği, 678 adedi ise vakıf kültür varlığı niteliğindedir.

“KÜLTÜREL MİRAS EYLEM PLANI HAZIRLANACAK”

Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün inşaat mühendisi ve mimarlarından oluşan toplam 150 kişilik teknik ekiple yapılan detaylı tespit çalışmalarında, her bir yapının hasar durumu; yıkılmış, ağır, orta, az hasarlı ve hasarsız olmak üzere belirlenmektedir. Alanda çekilen fotoğraflar ve yapı tespit formları veri tabanına işlenmektedir. Depremden etkilenen illerdeki tescilli kültür varlıklarının ihyasına yönelik Eylem Planı hazırlanmaktadır. Kültürel Miras Afet Eylem Planı’nın hazırlanması ve depremden zarar gören alanlardaki kültür mirasımızın korunmasında izlenecek yol haritasının belirlenmesi, bilgi paylaşımı yapılması aşamasında, koruma konusundaki tüm paydaşların katılımının sağlanması önemlidir.

“265 ESER ENKAZDAN ÇIKARILARAK MUHAFAZA ALTINA ALINDI”

Çalışma kapsamında Hatay'da 180, diğer illerde ise 15 yapı tespit edilmiştir. İlk etapta 63 tescilli eserde kazı çalışmaları tamamlanmıştır. Bu noktalarda kitabe, bezemeli taş, ikona, mihrap ve minber parçaları, ahşap kapı kanatları, süslemeli mozaik ve seramik parçaları olmak üzere 265 eser enkazlardan çıkarılarak envanter kaydı yapıldıktan sonra muhafaza altına alınmıştır.”

Bu sunumdan sonra söz alan CHP Elâzığ Milletvekili Gürsel Erol, Hatay’ın yeniden inşasıyla ilgili görüşlerini dile getirirken, Eskişehir örneğini verdi. Erol, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in rektörlük ve belediye başkanlığı dönemlerinde yaptıklarını hatırlatarak, “Depremle ilgili bir örnek yok ama şehrin gelişmesiyle ilgili çok güzel bir örnek var. Eskişehir. Eskişehir’de Yılmaz Büyükerşen, ben kendi partimiz diye söylemiyorum. Ben her zaman doğruları kendime göre söyleyen, eksiklikleri de uygun bir üslupla anlatan birisiyim. Rektörlüğü döneminde Eskişehir’i önce bir öğrenci kenti yaptı. Belediye başkanlığı döneminde de Eskişehir’i turizm kenti yaparak, bu her iki sektör Eskişehir’in ana modelini oluşturmuş. Yan sektörleri de genişletmiş” dedi.

“BİZ DAHA İKTİDAR OLMADAN MUHALEFETE ALIŞTINIZ. KUTLUYORUM”

Erol, konuşmasını sürdürürken araya giren AKP Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, AKP döneminde yapılan restorasyonların da olduğunu söyledi. Bakbak’ın sözleri üzerine Erol şunları söyledi:

“Birini övmek birini eleştirmek anlamında söylemiyorum. Kültürel varlıkların çalışmalarının doğru bir çalışma olduğunu ama bunun adım ötesinin düşünülmesi gerektiği konusunda bir örnek veriyorum. Buradan şuna gelmek istiyorum, siz, biz daha iktidar olmadan muhalefete alıştınız. Kutluyorum. Eskiden biz sizin gibiydik, konuşur konuşmaz muhalefet ederdik. Şimdi biz konuşuyoruz, anında muhalefet ediyorsunuz. Muhalefet etmeye devam edin, alışın. Bunda da yarar var ayrıca.”