CHP'li Gülcan Kış: Sosyal yardımlar yoksulluğun itirafı

Türkiye’deki yoksul sayısının hızla arttığına dikkat çeken CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TÜİK’in hane başına düşen kişi sayısı hesabına göre 15 milyon 169 bin 360 kişinin düzenli sosyal yardımlarla geçinmeye çalıştığını belirtti.

BAKANLIĞIN VERİLERİ YOKSULLUĞUN İTİRAFI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın açıkladığı temmuz ayı verilerinin yoksulluğun itirafı olduğunu kaydeden Kış, “Milyonlarca vatandaşımız sosyal yardımlar olmadan ayakta duramıyor. Vatandaşlarımız, sosyal yardımlarla geçinmeye çalışırken hükümetin vatandaşın sırtına yüklediği ekonomi politikalarının gerçek yüzü ortaya çıkmıştır” dedi.

SEÇİMLER BİTTİ SOSYAL YARDIMLAR AZALDI

CHP’li vekil Gülcan Kış, ekonomik kriz nedeniyle artan yoksulluk üzerine açıklama yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yardım alan hane sayısındaki artışa dikkat çeken Kış, iktidara etkili sosyal politikaların hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Kış, ''Bakanlığın verilerine baktığımızda temmuz ayında 3 milyon 792 bin 340 haneye düzenli sosyal yardımın, 3 milyon 658 bin 880 haneye elektrik ve 598 bin 902 haneye doğal gaz tüketim desteğinin verildiğini görüyoruz. Ayrıca, Bakanlık 8 milyon 346 bin 946 kişinin GSS primlerini üstlenerek, sağlık sigortalarını karşıladı” ifadelerini kullandı. Yardımların yılın ilk üç ayından sonra azaldığına dikkat çeken Kış, yerel seçimlerin geride kalmasıyla birlikte iktidarın sosyal yardımları kıstığını kaydetti.

“ÇOCUK YOKSULLUĞU GİDEREK ARTIYOR”

Ailelerin geçim sıkıntısı nedeniyle çocuklarının bakımı için bakanlıktan destek aldığını belirten Kış, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programından yararlanan çocuk sayısının 2024 Temmuz ayında 167 bin 873’e ulaştığını söyledi. Bu rakamın 2020’de 129 bin 422 olduğunu kaydeden Kış, çocuk yoksulluğunun giderek arttığını vurguladı.