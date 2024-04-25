CHP’li Gürer buğday taban fiyatının en az kaç lira olması gerektiğini açıkladı

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, buğday taban fiyatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gürer, buğday taban fiyatının en az 15 bin TL/ton olarak bir an önce açıklanmasını istedi. Ürünlerin fiyatları üzerinden yapılan karşılaştırmayla buğday üreticisinin emeğinin karşılığını alması gerektiğini belirtti.

Gürer ayrıca, dünya piyasalarında düşük seyreden buğday fiyatlarına bakarak 15 bin TL/ton altında bir taban fiyatının çiftçiyi mağdur edeceğini ifade etti. 2022 yılında 1 ton buğday için verilen taban fiyatının 6 bin 50 lira olduğunu hatırlatan Gürer, seçim döneminde yüzde elli artış yapıldığını belirtti.

"ÇİFTÇİNİN KAYGISI ARTIYOR"

Toprak Mahsulleri Ofisi, 2023 yılının ekmeklik buğday için ton başına 8.250 lira taban fiyatını açıkladığına değinen Gürer, “Şu anda Toprak Mahsulleri Ofisi geçen yıl aldığı buğdayı makarnalık 10 bin lira ekmekliği de 9 bin 800 liradan ton fiyatı satmaktadır. Borsada ise Gaziantep borsa fiyatlarını çıkardık, ekmeklik 9800'den makarnalı 10.500 liradan son fiyatı sürüyor. Dünyada buğday fiyatları ülkelere göre değişiyor, arz açığı olan ülkeler buğdayı daha yüksek fiyatla temin etmek zorunda kalıyor, üretim fazlası olanlar da değişkenliğe göre üretim sürecini izleyip ona göre belirliyorlar, genelde dünyada gıda ürünlerindeki fiyatlarda bir düşmeden söz edebiliriz. Bu durumda İthal buğdayı da Toprak Mahsulleri Ofisi tonunu 9.700 liradan satıyor, yani Türkiye'deki çiftçiden aldığı fiyattan daha aşağı fiyatlar satıyor. Arpa için geçen yıl 7000 lira ton fiyatı vermiş, 500 lira da destek açıklamıştı. Bu süreçte ithal arpayı da 7.500 liradan satışını gerçekleştiriyor. üretici için ürettiği ürünün girdi maliyetleri esas, bu yıl buğday taban fiyatının bir an önce açıklanmasını istiyor. Geçtiğimiz yıllarda hasat öncesi fiyat açıklamaları gerçekleşiyordu, geçen yıl Haziran ayında açıklandı. Böyle olunca da çiftçinin kaygısı artıyor.” İfadelerini kullandı.