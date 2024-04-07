CHP’li Gürer: Fare istilasıyla baş edilemiyor

Gürer, çekirge, Akdeniz sineği, domates güvesi gibi üreticin başına bela olan zararlılara son aylarda fare sayısındaki artışı ve dengesiz kullanılan tarım zehirlerinin tarımda yarattığı sorunlara dikkat çekti.

Gürer, “Tarım ilaçlarının bilinçsiz kullanılması doğanın kendi dengesini bozdu. Tarım ilaçlarının aşırı ve yanlış kullanımı, doğal dengeyi Oluşturan bazı canlıların azalmasına ve zararlı popülasyonlarının çoğalmasına yol açtı. Bu da doğal ekosistemin dengesini bozdu. Doğal dengeyi koruyarak zararlılarla mücadele etmek, uzun vadede daha sürdürülebilir bir tarım uygulaması sağlayabilir” dedi.

ÇİFTÇİLER KENDİ MÜCADELESİNİ VERİYOR

CHP’li vekil Ömer Fethi Gürer, “Fare istilasıyla mücadelede çiftçilerin denediği farklı yöntemlerin henüz istenen sonucu vermediğini gösteriyor. Dolayısıyla, tarım uzmanları ve ilgili kurumlar arasında daha etkili ve çevre dostu mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması için daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir. Ayrıca, çiftçilere doğru yönlendirme ve teknik destek sağlanarak fare istilasıyla başa çıkmalarına yardımcı olunmalıdır. Bu hem çiftçilerin ürün kayıplarını azaltacak hem de tarımsal üretimi sürdürülebilir kılacak önemli bir adım olacaktır” ifadelerini kullandı.

“ZARARLILARIN OLUŞMASINA YOL AÇTI”

Gürer ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Tarımda sorunlar bitmiyor. Mevsimsel değişimler yanı sıra tarım zehirlerinin yanlış ve bilinçsiz kullanılması da yeni sorunlara neden oluyor. Farklı bölgelerden arayan çiftçilerimiz bu yıl tarla faresi sayısında artıştan söz ediyorlar. Domates güvesi, Akdeniz sineği, çekirge saldırısı ile karşı karşıya kalmış olan çiftçilerimiz bu dönemde tarla farelerinin artması üretim kaybına neden olacağını belirtiyorlar. Yeni dikilen ağaçların dip bölümlerini fareler kemirerek kurumasına neden olan fareler ekili alanlara da zarar veriyorlar. Fareler zarar verdiği bazı bahçelerde çiftçiler ağaçlarını kesmek zorunda kalıyor. Küresel iklim değişikliği yaratığı sorunların ülkemiz üzerinde de olumsuz etkimesi tarımda farklı sorunların, zararlıların oluşmasına yol açtı.

“ÜRETİCİNİN ÖNEMLİ ÜRÜNÜ ZAYİ OLUYOR”

Bu arada yılanların yanlış kullanılan tarım ilaçları nedeni ile önemli ölçüde yok olması tarla farelerinin daha çok üremesini neden olmasına yol açtı. Çünkü yılanların farelerin önemli bölümünü tüketiyorlardı. Ülkemizde tarımda üretim kaybına neden olan zararlılarla ciddi mücadele edilmesi gerekiyor. Akdeniz sineği özellikle narenciyede, şeftali, elma da verdiği zarar nedeniyle her yıl üreticinin önemli ürünü zayi olur oldu.

“MÜCADELE EDİLMESİ SAĞLANMALIDIR”

Tarla faresi ile oluşan zarara karşıda yapılan ilaçlamada yeterli sonuç alınamadığı için bu konularda daha kapsamlı ve genişletilmiş çalışmalara yönelinmesi şart. Çiftçilerimiz tarla fareleri ile uğradıkları zararları tarım sigortası kapsamında ele alınıp çözüm üretilmesini istiyorlar. Bu bağlamda tarımın sorunu üretim öncesi, üretim süreci, üretim sonrasından oluşmuyor. Zararlılarla ortaya çıkan önemli kayıplarda mevcut. Bunun için bu yılda sorun olacak görünen tarla fareleri için önlem alınması ve Çiftçiye çözüm üretilmesi bu gibi sorunlarla mücadele edilmesi sağlanmalıdır”