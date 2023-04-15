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CHP’li Gürer: Millet İttifakı iktidarında tüm sorunlar çözülecek

Esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam eden CHP’li Gürer, “Sorunları da çözüm yollarını da biliyoruz. Millet İttifakının iktidarında, tüm sorunların çözüme kavuşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 12:34
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CHP’li Gürer: Millet İttifakı iktidarında tüm sorunlar çözülecek

CHP’li Gürer: Millet İttifakı iktidarında tüm sorunlar çözülecek
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CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerine sayılı günler kala, seçim çalışmalarını yoğun bir tempoyla sürdürüyor.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, partisinin diğer milletvekili adayları, il ve ilçe teşkilat yöneticilerinin yanı sıra, seçime CHP amblemi altında katılacak olan Millet İttifakı bünyesindeki Deva Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi’nin il yöneticileriyle birlikte sürdürdüğü seçim çalışmaları kapsamında, kent merkezinde esnaf ziyaret etti, perşembe günleri kurulan semt pazarında da pazarcı esnafı ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

VATANDAŞ EKONOMİK SORUNLARLA BOĞUŞUYOR
Gürer, kent merkezindeki esnaf ziyareti ve sem pazarı ziyaretinde esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. CHP Milletvekili Gürer’e, tüm kesimlerin sorunlarını gündeme taşıdığı için teşekkür eden esnaf ve vatandaşlar, pahalılıktan, vatandaşın alım gücünün düşmesinden, enflasyon artışının neden olduğu olumsuzluklardan yakındılar.

BAĞ-KUR PRİM GÜN SAYISI ÇOK YÜKSEK
Bağ-Kur prim gün sayısının yüksek olma nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını dile getiren esnaf kesimi de bu konuda yaşanın mağduriyetin giderilmesi gerektiğini ifade ettiler.

ÜLKEMİZ, YOKLUKTAN VE YOKSULLUKTAN 14 MAYIS’TAN SONRA KURTULACAK
Yokluk ve yoksulluğun yaygınlaştığı; hak, hukuk ve adalet kavramlarının unutulduğu bir süreçten, geçildiğini belirten Ömer Fethi Gürer ise, ülkemizin bu olumsuzluklardan, 14 Mayıs seçimlerinde halkın oylarıyla kurtulacağını söyledi.

MİLLET İTTİFAKININ İKKTİDARINDA TÜM SORUNLAR ÇÖZÜLECEK

Esnaf ve Pazar yeri ziyareti kapsamında vatandaşların taleplerini dinlediklerini anlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, toplumun her kesimin ayrı yarı sorunlarının olduğuna dikkat çekerek, “Sorunları da çözüm yollarını da biliyoruz. Millet İttifakının iktidarında, tüm sorunların çözüme kavuşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

İFTAR SONRASI KAHVEHANE ZİYARETLERİ
Bu arada, seçim çalışmaları kapsamındaki ziyaretlerini geç vakitlere kadar sürdüren CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, iftar sonrasında kahvehaneleri gezerek, vatandaşların sorunlarını dinledi.

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