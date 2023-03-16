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CHP’li Gürer şap hastalığı sonrası uyardı: Şap ile süt sorunu artacak

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, farklı illerde görülen şap hastalığının hayvancılıkta yeni sorunlara kapı araladığını belirterek, bu hastalığın Tarım ve Orman Bakanlığının bir vurdumduymazlığının yansıması olarak ortaya çıktığını ifade etti.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 18:49
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CHP’li Gürer şap hastalığı sonrası uyardı: Şap ile süt sorunu artacak

CHP’li Gürer şap hastalığı sonrası uyardı: Şap ile süt sorunu artacak
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak, son günlerde bazı illerde ortaya çıkan şap hastalığının neden ve sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

ŞAP HASTALIĞI HAYVANCILIKTA YENİ SORUNLAR YARATTI
Farklı illerde görülen şap hastalığının hayvancılıkta yeni bir sorunun kapısını araladığına işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Yem fiyatlarındaki artış nedeniyle hayvanlar kesime gönderiliyordu; inekler, düveler, gebe hayvanlar kesildi, o yetmedi depremle telef olan hayvanlardan sonra bu kere de şap hastalığı özellikle büyükbaş hayvancılık yapanların sorunlarını katladı” dedi.

11 MİLYON 750 SİN AŞI NEREDE?
Son günlerde artış gösteren şap hastalığının Tarım ve Orman Bakanlığının vurdumduymazlığının yansıması olduğuna işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “İthal 11 milyon 750 bin hayvan aşısı getirilip her yıl düzenli hayvan aşılamasının yapıldığını açıklayan Bakanlığın bu bağlamda işini düzenli ve sürekli takip etmediği ortaya çıkmıştır” değerlendirmesinde bulundu.

SÜT VE ETTE SORUN YAŞANABİLİR
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şap hastalığının, bulaşıcılığı yüksek bir hastalık olduğuna da dikkat çekerek, “Yaban hayvanından insana, dolaylı yollardan hayvana taşınabilmektedir. Bu bağlamda, büyükbaş hayvanların süt sorunları artacaktır, sütte ve ette yaşanan sorunlar katlanacaktır” uyarısında bulundu.

ŞAP KOLAY BULAŞIR
CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer yaptığı açıklama da Şap kolay yayılması nedeni ile özellikle büyükbaş hayvanların süt verimi düşeceğini söyledi. Gürer gebe ve süt inekleri kesime gitmesi ve depremde telef olan hayvan varlığından sonra bu kere şap hastalığı ile süt sorununun artması ve şartlı kesimlerin artması ile hayvan varlığında düşme oluşacağını belirtti. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ”Şap hayvan hastalıkları içinde hızlı ve çok kolay bulaşan bir hayvan hastalığıdır, bu hastalık İran, Irak tarafından geldiği ifade ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda yine Irak tarafından bir tür sinek ile bulaşan üçgün hastalığında çok büyükbaş telef oldu. Şap süt veriminin düşmesi yanında sınırlı da olsa ağır vakalarda ölüme de neden olduğu için besici için risk artıyor. Bakanlık yaptığı açıklamalarda düzenli aşılamadan söz ediyor. Dönemin Bakanı Pakdemir’li soru önergeme verdiği yanıtta ülkemize ithal 11 milyona 750 bin aşı ithal edildiğini bildirmişti. 6 ayda bir aşı yapıldığı belirtiliyordu.

Şap, kolay yayıldığı için bölgeler ve ahır ya da çiftlikler ve de mera yaylımı olan bölgeler için sıkı önlemler alınmasa hastalık daha çok artabilir. Süt ve et sorunu daha da artması hastalığın seyrine bağlıdır. Farklı yöntemlerle kolay bulaşım olması rüzgardan Bulaşık araç, alet, yabani hayvan, nakil süreci, ve insan ile hastalık taşınabilmesi nedeniyle aşılama hızla sağlanmalıdır. Aşı sıkı takibi önemlidir .Besici bir bölümü depremde bir bölümü yem fiyatlar nedeni ile hayvanını kesime vermesi dertleri yetmedi birde hastalık çıktı. Hastalık büyükbaşı daha çok etkilemesi süt için sıkıntıları artıracaktır. ithal hayvan girişi durdurulması ve ülkemize giriş yapılan hayvanların titiz kontrolü de önemlidir. Tarımda ortaya çıkan her sorun plansız, öngörüsüz, yetersiz yönetimin etkisi vardır. Bir milyona yakın inek kesime gönderilmiş, depremde binlerce hayvan telef olmuş, sütler toplanamamış ama TÜİK toplanan süt miktarını artığını açıklıyorsa başka söze gerek var mı? “ dedi.

ŞANLIURFA VE ADIYAMAN’DA ÇİFTÇİLERE DESTEK SAĞLANMALI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için rahmet dilediği Meclis Genel Kurulu’ndaki konuşmasında ayrıca, çiftçilerimize de bu anlamda destek sağlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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