CHP’li Gürer, staj ve çıraklık sorunlarına değindi

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CHP’li Gürer, staj ve çıraklık sorunlarına değindi
CHP’li Gürer, çırak ve stajyerlerin işe başladığı günün emeklilikten saydırılmadığına dikkat çekti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, stajyer ve çıraklık mağdurlarının sorunlarını gündeme getirdi.

Gürer, çırak ve stajyerlerin işe başladığı gün emekliliğe esas yaşlılık sigortasını başlatılmadığı, emeklinin enflasyona karşı korunamadığını ve genel seçim öncesi 9000 gün olan prim gün sayısının bir yıldır düşürülmediğine dikkat çekti.

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Bağ-Kur’luların sorunlarına da değinen Gürer ayrıca, “BAĞ-KUR’lu esnaf, çiftçi, serbest meslek erbabı, şirket, KOBİ, küçük-orta-büyük, basit-gerçek gibi çeşitli sınıflara ayrılmış olan sigortalılar, Cumhurbaşkanının gün sayısı ile ilgili düşürülme sözünü bir an önce uygulamaya geçirilmesini istiyorlar. 52 yıla eren sistemde yer alan ekonomimize, istihdamına, büyümesine katkı veren BAĞ-KUR’lular emeklilik için gün sayısının düşürülmesini bekliyorlar. Cumhurbaşkanı, 6 Mayıs 2023 Kayseri mitinginde küçük esnaf olarak nitelendirdiği bazı meslek kollarını (berber, terzi, bakkal vs.) söyleyerek bir müjde verdi. Yeni dönemde ilk işlerinden biri olacağını söyledi. Bir yıl geçti, hala sonuç yok. Söz havada kaldı” ifadelerini kullandı.

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