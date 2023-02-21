CHP’li Gürer ve Tanal Polonyalı ekibi ziyaret etti. Sahra Hastanesi’ni kurmuşlardı

Afet bölgesinde incelemelerini sürdüren CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal , Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde, Polonyalı ekibin kurduğu sahra hastanesini ziyaret ederek, doktor, hemşire ve güvenlik görevlilerle görüştü. Kurulan çadır alanları gezdi.

POLONYALI EKİB 700 KİŞİYİ TEDAVİ ETTİ

Doktor, hemşire, sağlık görevlisi ve güvenlik görevlilerinden oluşan 51 kişilik ekiple, Göksun’da kurdukları Sahra Hastanesi’nde sağlık hizmeti veren Polonyalı ekibi ziyaret eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal , “Buradaki yetkililerden aldığımız bilgiye göre bugüne kadar 700 depremzede Sahra Hastanesi’nde tedavi edilmiş. Sahra hastanesinde poliklinikler ve müşahede bölümleri de var. Disiplinli ve düzenli çalışmaları ile bölge inşasına ciddi bir şekilde sağlık hizmeti veriyorlar. Polonya’dan gelip deprem bölgesinde sahra hastanesi kurarak, afetzedelere sağlık hizmeti veren Polonyalı ekibe teşekkür ediyoruz. Dünyanın dört bir yanından gelerek hem arama kurtarma çalışmalarına katılan hem de sağlık hizmeti veren, acımızı paylaşan ülkelere de ayrıca teşekkürü borç biliyoruz” diye konuştu. Bölgede kurulan çadır kentleri gezen ve vatandaşların sorunları dinleyen milletvekilleri halen çadır bölge çadır ihtiyacı olduğunu da belirtiler Koordinatör vali yardımcısı ve kaymakamla da görüşerek halkın isteklerini de ilettiler.

Depremin meydana geldiği 6 Şubat tarihinden bu yana, parti görevlendirmesiyle ikinci kez bölgeye giden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay illerinde depremin neden olduğu yıkımı yerinde gördüğünü, özellikle Göksun ilçesine bağlı köyleri de ziyaret ederek depremzedelerin sorunlarını dinlediklerini aktardı.

CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Tanal ile birlikte bölgedeki sorunları saptayıp, çözüm için çalışmalara devam ettiklerini belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bölgede depremden etkisiyle yıkılan binaların yanında çok sayıda binada hasar var. Halk önemli ölçüde bölgesi terk etmiş durumda” dedi.

NİĞDE’DE GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİ

Son olarak Hatay’ın Defne ve Samandağı ilçelerinde meydana gelen 6.4 ve 5.8 şiddetindeki depremlerin bölgede yeniden yıkıma yol açtığı gibi bu iki depremin Niğde’de de hissedildiğini, Niğdeli vatandaşların da geceyi sokakta geçirdiğini anlatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Niğde Tuz Gölü ve Ecemiş Fay hattı var. Ancak Kahramanmaraş ve Hatay depremi Niğde’de ciddi hasar ve etki yarattı. Niğde geceyi sokakta geçirdi. Konutlar okullar hatta hastaneler etkilendi. Tuzgölü ve Ecemiş fayı da bir an önce incelenmelidir” dedi.

NİĞDE’DEKİ FAY HATLARI DA İNCELENMELİ

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremin Niğde’de de hissedildiğini ve Niğde’nin deprem bölgesine uzak olmasına rağmen depremde ağır hasar olan 21 bina ve 1 okulun mühürlendiğini anımsatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Niğde deprem kuşağında olan bir il değil deniliyordu ama Kahramanmaraş merkezli depremin Niğde’de bu kadar hasara yol açması, Hatay’da ikinci bir depremin olması, Niğde’de de iki fay hattının yer alması, burada da bir inceleme yapılması gerektiğini ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

NİĞDE, AFET BÖLGESİ KAPSAMINA ALINMALI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde merkezde 1, Bor ilçesinde ise 3 okulun boşaltıldığını, Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi hastanesinin de tehlike arz ettiği için Bor Devlet Hastanesine taşıdığına dikkat çekerek. “Niğde de depremden ciddi bir şekilde etkilenmiş ve hem Kahramanmaraş depremi hem de Hatay depremi Niğde’de net bir şekilde hissedilmiştir. Ağır hasar alan binaların çokluğu ve bazı okullarda eğitim yapılmayacak kadar hasar oluşması, Niğde’nin de afet bölgesi kapsamına alınmasını gerektiriyor” şeklinde konuştu.