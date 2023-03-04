CHP’li Gürer’den kanun teklifi: Niğde’yi de afet kapsamındaki iller arasına alın

Niğde’nin afet bölgesine alınması talebini Meclis Genel Kurulu’nda da gündeme getiren CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kahramanmaraş depremleri ve son olarak Niğde’nin Bor ilçesinde meydana gelen depremin ardından il genelinde 49 binada ağır ve orta hasar tespit edildiğini, bunlardan bir kısmına ise oturulamaz raporu verilerek yıkım kararı alındığını belirtti.

GÜRER’DEN KANUN TEKLİFİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” hazırladı.

DEPREMDEN ETKİLENEN MAHALLELER

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Niğde’deki çok sayıda binanın ağır ve orta hasar aldığını belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonucunda Niğde ilinde bulunan; Burhan, Çayır, Şahinali, Yukarıkayabaşı, İnönü, Eskisaray, Aşağıkayabaşı, İlhanlı, Ahipaşa ve Songur mahallelerinde toplam 49 binada hasar tespit edilmiştir. Bu binalarda hasar durumu ise ağır ve orta derece olarak belirlenmiştir. Hasarlı binalardaki bağımsız bölüm sayısı 1000’in üzerindedir” dedi.

HASARLI BİNALAR

Hasarlı olduğu tespit edilen binaları boşaltma kararının alınmasının ardından bu binalarda ikamet sağlayan vatandaşların bir kısmı başka binalara kiracı olarak taşınırken bir kısmı da kapalı spor salonuna yerleştirildiğini ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bina altlarında bulunan esnafların bulunduğu dükkânlar taşınmak zorunda kalmışlardır. Özellikle Cumhuriyet Caddesi ile eski garaj karşısında bulunan çok sayıda iş yeri taşınmak zorunda kaldığı görülmüştür. Niğde ilinin afet bölgesi kapsamına alınmaması nedeniyle maddi açıdan sınırlı imkânlara sahip olan vatandaşlar sorun yaşamaktadır” ifadelerini kullandı.

KAMU BİNALARI

Depremde kamu binalarının da hasar gördüğüne dikkat çenen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Niğde ilinde; Bor Asım Eren ilkokulu, Niğde Mustafa Altıncu İlköğretim Okulu, Bor TOKİ ilköğretim Okulu, Şehit Ramazan Konuş İmam Hatip Ortaokulu, Bor Şehit Bora Çelik Anadolu lisesi,75 yıl Mustafa Altuncu ilkokulu, POMEM, Niğde Özel İdare Cami, Niğde Hüseyin Ülkü Caddesindeki Sağlık Ocağı, Özel İdare Cami, Cullaz Mescidi, Niğde Müzesi ve Bor Fizik Tedavi Merkezi hasarlı binalar arasında olup bu listede bulunan binaların hasarlı olarak nitelenmesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin Niğde iline verdiği zararı somut bir şekilde göstermektedir” diye konuştu.

Gürer, “Kanun teklifiyle 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremden etkilenen il ve ilçelerle beraber Niğde ilinin de afet bölgesi ilan edilmesi amaçlanmıştır” ifadelerine yer verdi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin de afet bölgesi ilan edilmesi için başlattığı girişimleri, Meclis Genel Kurulu’nda da gündeme getirdi. Gürer, depremlerde Niğde’de 49 binada oluştuğuna dikkat çekerek, “Bine yakın bağımsız bölüm boşaltılmış, bunlar arasında okul, cami, müze, hastane gibi kurumlar da bulunmaktadır. Bu nedenle Niğde de afet bölgesi kapsamına alınmalıdır. Niğde'de çok sayıda esnaf iş yerlerini terk ederek başka yerlerde iş yerleri açmak durumunda kalmış ama özellikle kira konusunda, boşalan evlerden giden yurttaşların kira ödeme sorunları da devam etmektedir. Ayrıca, bir kısmı da spor salonunda konaklamak durumunda kalmıştır. Bunun için kanun teklifi verdik. Niğde de afet bölgesi ilan edilmeli ve yaşanan mağduriyetlerin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır” diye konuştu.