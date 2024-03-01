CHP’li İnan Alp’ten ‘seçmen mobilizasyonu’ iddiası: Az oy farkı olan il ve ilçelere seçmen olarak asker ve polis kaydırılıyor

Seçim güvenliğinin araştırılması için verilen önergenin görüşüldüğü Meclis’te, partisi adına söz alan CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, oy farkının az olduğu bölgelere asker ve polislerin seçmen olarak kaydırıldığını iddia etti.

AKP'nin “seçmen mobilizasyonu” yaptığını öne süren Alp, şu ifadeleri kullandı:

“31 Mart seçimlerine AK Parti nasıl hazırlanmış? Bu sefer farklı bir yöntem de deniyorlar. Bir seçmen mobilizasyonu yapmışlar, seçmen mobilizasyonu deniyorlar. Az oy farkıyla seçim sonuçlarının değiştiği Anadolu'nun bazı ilçelerine ve bazı illere askerlerimizi ve polislerimizi seçmen olarak kaydırmak suretiyle o illerin ve ilçelerin seçim sonuçlarını değiştirmeyi umuyorlar.”

"BU SİZİN İÇİN SONUN BAŞLANGICI OLACAK"

AKP için bu yöntemin “sonun başlangıcı” olduğunu söyleyen CHP’li Alp, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Sizin iki önemli iddianız vardı. Askerî vesayetle mücadele edecektiniz ve milli iradenin üstünlüğünü savunuyordunuz. Askerleri ve polisleri seçmen olarak kaydetmek suretiyle ordu artı AK Parti eşittir iktidar denklemi kurmaya çalışıyorsunuz. İşte, bu sizin fikri olarak sonunuzu getirecektir, uyarıyorum. Ordu artı AK Parti eşittir iktidar denklemi getireceksiniz. ‘Peygamber ocağı’ dediğimiz asker ocağını AK Parti'nin seçim otobüsüne bindireceksiniz, bu da sizin için sonun başlangıcı olacak. Çünkü ocak hepimizindir, bütün ülkenindir, bu askerler ve polisler hepimizindir.”

"KARS'A SEÇMEN OLARAK KAYDIRDIĞINIZ 3.500 ASKERİMİZİ OY KULLANDIKLARI OKUL KAPISINDA BEKLİYOR OLACAĞIM"

Alp sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben 31 Mart seçimlerinde Kars'ta olacağım. Kars'a seçmen olarak kaydırdığınız 3 bin 500 askerimizi oy kullandıkları okul kapısında bekliyor olacağım. Ve onların gözlerine bakacağım. Trabzon'dan sevk edip Kars'ta seçimin sonucunu değiştirmeyi umduğunuz askerlerimize vicdani bir seslenişim olacak 31 Mart günü. Hulusi Akar'ı bu işten vazgeçmeye davet ediyorum. Askerimizi ve polisimizi siyasete daha fazla alet etmemeye sizi çağırıyorum.”