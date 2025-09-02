CHP'li isim açıkladı! '7 milyon ton kayıp'

Çiftçiler üretimden çekilmeye devam ederken, tüketiciler yükselen fiyatlarla karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, çiftçinin sorunlarına dikkat çekti. Zirai donun ardından kuraklığın geldiğini ifade eden Gürer, TARSİM’e kayıtlı çiftçilerin dahi ödemelerinin yapılmadığını söyledi. "Üretici perişan durumda” diyen Gürer, çiftçiye Kasım ayından önce ödeme olmayacağının belirtildiğini duyurdu.

"7 MİLYON TON KAYIP"

Gürer, ürün alınamayan bahçelerde bakım yapılamadığını vurgulayan Gürer, İlaç, gübre, budama gibi işlemler için para olmadığını vurgulayarak bu nedenle üreticinin bahçesine bakamadığını dile getirdi. "İktidar, gelecek yıl da ürün sorunlarının önünü açtı" diyen Gürer, Türkiye’de meyve üretiminin 28 milyon tondan 21 milyon tona düştüğünü söyleyerek “7 milyon tonluk kayıp var ama iktidarın haberi yok” dedi.

'KREDİ BORCU 1 TRİLYONU GEÇTİ'

Çiftçilerin bankalara olan kredi borcunun 1 trilyonu geçtiğini belirten Gürer, çiftçinin borcu sebebiyle icralık olduğunu, traktörünü, arazisini kaybettiğini dile getirdi. "İcralar durdurulmalı, borçlar en az üç yıl faizsiz ötelenmeli" çağrısında bulunan Gürer, iktidarı önlem almaya çağırdı.

Öte yandan, sadece 2025 yılının şu ilk 4 aylık döneminde kuraklık, zirai don, dolu, aşırı yağış, fırtına ve daha birçok felaket üst süte geldi. Bu felaketlerden tarımsal üretim büyük zarar gördü. Uzmanların açıklamalarına göre, yılın devamında muhtemelen kuraklık, aşırı sıcak ve diğer felaketler birbirini izleyecek.