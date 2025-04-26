CHP'li isim AKP'nin asıl derdini açıkladı

Kaynak: ANKA

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “AKP'nin derdi deprem değil rant. O nedenle bu hukuk dışı tamamen CMK'ya aykırı ve İBB'yi işlevsiz kılacak bir operasyon yaptılar ama onların operasyonları bu halkı durdurmaz" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik bu sabah yapılan operasyonlara dair açıklamalarda bulundu.

"AKP'NİN DERDİ DEPREM DEĞİL RANT"

Tanrıkulu, "Depremin hemen ertesinde Kanal İstanbul'la ilgili olarak kaçak, izini alınmamış, imara aykırı yapılaşmaların da olduğu tespit edildi. İSKİ Genel Müdürlüğü, sonuçta bu kaçak yapıları yıkılmasına karar verdi. Şimdi bu ortamda olması gereken yerel yönetiminin tam kadroyla çalışması ve depreme direnişli bir kenti oluşturmak. Ama AK Parti'nin derdi deprem değil rant. O nedenle bu hukuk dışı tamamen CMK'ya aykırı ve İBB'yi işlevsiz kılacak bir operasyon yaptılar ama onların operasyonları bu halkı durdurmaz" diye konuştu.

Son Haberler
Thomas Reis "Bugün şans yanımızdaydı"
Thomas Reis "Bugün şans yanımızdaydı"
Devrim Özkan dolandırıcılara isyan etti
Devrim Özkan dolandırıcılara isyan etti
Ekrem İmamoğlu'nun otel görüntüleri gündem olmuştu! Özgür Çelik canlı yayında valizleri açarak gösterdi
Ekrem İmamoğlu'nun otel görüntüleri gündem olmuştu! Özgür Çelik canlı yayında valizleri açarak gösterdi
Büyükçekmece, Darüşşafaka'yı devirdi 13. galibiyetini aldı
Büyükçekmece, Darüşşafaka'yı devirdi 13. galibiyetini aldı
CHP'li isim AKP'nin asıl derdini açıkladı
CHP'li isim AKP'nin asıl derdini açıkladı