CHP'li isim AKP'nin asıl derdini açıkladı

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik bu sabah yapılan operasyonlara dair açıklamalarda bulundu.

"AKP'NİN DERDİ DEPREM DEĞİL RANT"

Tanrıkulu, "Depremin hemen ertesinde Kanal İstanbul'la ilgili olarak kaçak, izini alınmamış, imara aykırı yapılaşmaların da olduğu tespit edildi. İSKİ Genel Müdürlüğü, sonuçta bu kaçak yapıları yıkılmasına karar verdi. Şimdi bu ortamda olması gereken yerel yönetiminin tam kadroyla çalışması ve depreme direnişli bir kenti oluşturmak. Ama AK Parti'nin derdi deprem değil rant. O nedenle bu hukuk dışı tamamen CMK'ya aykırı ve İBB'yi işlevsiz kılacak bir operasyon yaptılar ama onların operasyonları bu halkı durdurmaz" diye konuştu.