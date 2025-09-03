CHP'li isim canlı yayında ilk kez açıkladı! 'Bundan sonra olmaz geçmiş olsun'

Düzenleme: Dilek Taşdemir
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve beraberindeki heyetin dün görevden alınması, ardından eski CHP milletvekili Gürsel Tekin'in, İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanması Türkiye gündemine bomba gibi düştü. CHP'li Umut Akdoğan'ın bugünkü 'Bundan sonra olmaz geçmiş olsun' çıkışı gündem oldu.

Ekonomik kriz devam ederken, 19 Mart'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve kurmaylarına yapılan operasyonla gözaltına alınmalarıyla dolar ve Euro patlamış, Merkez Bankası 60 milyar dolarlık rezervi bitirmişti. Türkiye gündemine dün bomba gibi düşen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve beraberindeki heyetin görevden alınmasıyla borsa dünü yüzde 4'lere veren rakamla kapattı. Motorine ise bu gece en az 2 TL zam bekleniyor.

CHP Ankata milletvekili Umut Akdoğan Halktv canlı yayında Ekrem Açıkel'in sorularını yanıtladı.

CHP'li Umut Akdoğan'ın Ekrem Açıkel'in 'iktidar Siyasete yargı ile müdehale ile ekonomiyi feda mı ediyor?' sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.

Akdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

"Evet ekonomi feda ediliyor. Ekonomiyi düzeltebileklerine dair bir inanca sahip olsalar bunları yapmazlar. İktidarın oylarının 50 bandından 20'lere düşmesinin sebebi ekonomiyi çok kötü yönetiyor olması...

'BUNDAN SONRA OLMAZ GEÇMİŞ OLSUN...'

Ekonomi sadece finansal tedbirlerle düzelmez. Ekonomi bir bütündür. Ekonomi ağacının bir de toprağı var. O da 'hukuk' . O toprağı canınızın istediği gibi eşelerseniz o ağacın küküne zarar verirsiniz. Siz hukuku katlederseniz o ağaçtan meyve vermeyi bekleyemezsiniz. Ki bundan sonra bu iktidar döneminde olmaz. Geçmiş olsun. Ekonomi demek vatandaşın cebindeki para demek.

"VATANDAŞIN CEBİNDEKİ PARA AZALACAK"

Bundan sonra vatandaşın cebindeki para azalacak"

