Öcalan 'kırmızı çizgi'sini açıkladı! 'Benim için ayrı...'

İktidarın başlattığı 'Terörsüz Türkiye' adımları devam ediyor. DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, bebek katili Abdullah Öcalan'ın son görüşmelerde Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin olarak "Suriye ve Rojava kırmızı çizgimdir. Benim için orası ayrıdır" dediğini belirtti.

Buldan, katılığı canlı yayında Meclis'te kurulan 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Öcalan ile görüşmesinin önemli olduğunu vurugulayarak, 5-6 kişilik bir heyetin Öcalan'la görüşmesinin süreci hızlandırıracağını ifade etti.

"SURİYE VE ROJAVA KIRMIZI ÇİZGİMDİR"

Öcalan'ın "Suriye ve Rojava kırmızı çizgimdir. Benim için orası ayrıdır" dediğini aktaran Buldan, Öcalan'ın Suriye'ye dair birkaç sefer bu belirlemeyi yaptığını aktardı. Öcalan'ın onun dışında Suriye ve Rojava'ya ilişkin kendileriyle bir değerlendirme yapmadığını ifade eden Buldan "Bunu ağırlıklı olarak devlet heyetiyle görüştüğünü, sorunu orada tartıştığını ve hatta eğer fırsat olursa, imkan olursa, fırsat yaratılırsa, orayla da bir iletişim kurmayı önemsediğini ifade ediyor. Evet, yani Rojava'yla bir iletişimin önemli olduğunu birkaç sefer vurguladı" dedi.

"NE KÜRTLER NE DE ÖCALAN BUNU KABUL EDER"

Türkiye'nin Rojava konusunda Kürtlerin yanında olması gerektiğini belirten Buldan, Kürtleri dışlamanın Türkiye'ye hiçbir fayda sağlamayacağını söyledi. Kürt halkı için en büyük hassasiyetin 'Rojava' olduğunu ifade eden Buldan Türkiye'de demokratikleşme yönünde adımlar atılsa bile, Rojava'ya yapılacak bir operasyonun Kürtler için büyük bir yıkım olacağının altını çizdi. Buldan'ın "Ne Kürtler ne de Sayın Öcalan bunu kabul eder." değerlendirmesi dikkat çekti.

"KOMİSYONUN ADAYA GİTMESİ ÖNEMLİ"

Buldan, Meclis Komisyonu'nun Abdullah Öcalan ile görüşmesi gerektiğinin önemine de dikkat çekti.

