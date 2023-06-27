CHP'li isim İBB'nin AKP eliyle nasıl engellendiği belgeleriyle anlattı

Tarık Balyalı, iki kültür ve bir spor merkezinin yer aldığı Yeşil Vadi Spor Tesisi'nin İBB’nin elinden AKP eliyle nasıl alındığını belgeleriyle anlattı.

CHP'li isim İBB'nin AKP eliyle nasıl engellendiği belgeleriyle anlattı

İBB CHP Grup Başkanvekili Tarık Balyalı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait bir spor tesisi ve iki kültür merkezinin belediyeden alınarak AKP’li Ümraniye Belediyesi’ne devredildiğini duyurdu.

Balyalı, "İBB nasıl engelleniyor diye soranlara anlatmanız için size çarpıcı bir örnek sunmak istiyorum" diyerek iki kültür, bir spor merkezinin yer aldığı Yeşil Vadi Spor Tesisi'nin İBB'nin elinden alındığını anlattı.

Balyalı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"AKP’nin Ümraniyeli İBB Meclis üyeleri meclisteki çoğunluklarına dayanarak, fotoğrafını sunduğum önergeyle 2020 yılında İBB’ye ait 2 Kültür Merkezi ve 1 Spor Merkezinin İBB’nin elinden alınarak, Ümraniye Belediyesine tahsisini istedi.”

"MAHKEME AŞAMASI BAŞLADI"

“Bu karara CHP’li Üyeler olarak ret verdik. İBB Başkanımız veto etti. Teklif yasal zorunluluk nedeniyle tekrar İBB Meclisine geldi. AKP’li Meclis Üyeleri tarafından tekrar “kabul” edildi ve mahkeme aşaması başladı.

Tahsis istenen yerlerden bir tanesi AKP’li milletvekilleri ve üst düzey yöneticilerinin popüler sitesi ‘Yeşil Vadi’ sitesinin içinde. Bu tesisten geçmiş dönemde sadece site içindeki “bir avuç insan” yararlanmış. (Ortalama 150 kişi)”

“MAHKEME KARARI NEDENİYLE KAPATMAK ZORUNDAYIZ”

“Dönem değişti ve Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı seçildi. İBB Spor İstanbul’un işlettiği bu tesis yeni yönetimin vizyonuyla ‘bir avuç insandan’ başta Otizmliler ve Down Sendromlu çocuklar olmak üzere 1000’den fazla özel insana hizmet eder hale dönüştürüldü.

Şimdi bu tesisi mahkeme kararı nedeniyle kapatmak ve Ümraniye Belediyesine devretmek zorundayız. “

"İBB'NİN TESİSİNİ ELİNDEN ALDI"

“Sonuç itibariyle bir avuç insana tahsis edilen spor salonunu biz engelliler için özel spor merkezi haline getirmiştik. Siyaset, engelli, özel birey dinlemedi ve İBB’nin tesisini elinden aldı."

Tarık Balyalı'nın paylaşımı şu şekilde oldu:

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