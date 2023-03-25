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CHP'li isim çok sert çıktı. Hükümet madencilerin canına kastetti

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu’nun raporuyla ilgili konuştu. Sayıştay'ın Amasra'daki maden ile ilgili uyardığını söyleyen Bankoğlu, “42 madencimizi kader yüzünden değil bilinçli kast yüzünden kaybettik" dedi.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 21:18
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CHP'li isim madencilerin canına kast edildiğini söyledi

CHP'li isim çok sert çıktı. Hükümet madencilerin canına kastetti
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TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu’nun CHP’li üyeleri Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Zonguldak milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz, İzmir Milletvekili Kani Beko ve Antalya Milletvekili Aydın Özer, komisyonun raporuyla ilgili dün TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Taslak raporu eleştiren Bankoğlu, rapora eklenmek üzere detaylı bir muhalefet şerhi hazırladıklarını söyledi.

Bankoğlu, şöyle konuştu:

“42 MADENCİMİZİ BİLİNÇLİ KAST YÜZÜNDEN KAYBETTİK”

“İktidar sorumsuzluklarının bedelini insanlara canları ile ödetirken cezasızlık ikliminde sorumluları koruyup ödüllendirmeye devam ederken ve devletin saygın kurumlarının neredeyse tamamını liyakatsizlik ve partizanlık virüsü ile zehirlerken biz buna sessiz kalamayız. 42 madencimizi kader yüzünden değil bilinçli kast yüzünden kaybettik. Bu bilinç de bu kast da hükümete aittir.

Kozlu maden faciasının sorumlusu olan kişiyi TTK Genel Müdürlüğü’ne getirmek kader değildir, liyakatsizliktir. Soma faciası sırasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapmış istifa müessesesinden bir haber bir kişinin Amasra için kurulan araştırma komisyonuna başkan olması hükümetin sorumsuzluğudur. Amasra müessesesinde mesleki tecrübesi yetersiz … atanmış, müessese müdür yardımcısının yetkileri hukuksuz bir şekilde elinden alınmış, tecrübesiz ve deneyimsiz madenciler ocağın alt kotlarına kadar gönderilmiş bu sırada müesseseyi ziyaret eden enerji bakanı olan kişi ocakta denetim değil turistik bir gezi yapmış.

"SAYIŞTAY BAS BAS BAĞIRDI"

Sayıştay bas bas bağırmış burada sorun var demiş, önlem almayıp yeterli işçi istihdam etmemiş, daha fazla üretin demiş sayın bakan. Bunların hepsi hükümetin iş bilmez, beceriksiz ve aç gözlü iradesinin sonucudur. Bunların hepsi bu faciayı bilip, öngörüp insanların canı pahasına bile bile ölüme göndermekten başka bir şey değildir.”

 

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