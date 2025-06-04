CHP'li isim 'müjde' diyerek duyurdu 'Fatura tutarlarının iadesini alabilirsiniz'

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, konutlara yönelik elektrik faturası zamlarına ilişkin Tüketici Hakem Heyetinden çıkan kararı kamuoyuyla paylaştı. Yavuzyılmaz, yapılan zammın “ayıplı” bulunduğunu ve bu gerekçeyle haksız tahsil edilen tutarların vatandaşa faiziyle birlikte iade edildiğini duyurdu.

Yavuzyılmaz bir de dilekçe örneği paylaştı...

“TÜM VATANDAŞLARIMIZA MÜJDE”

Yavuzyılmaz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Tüm vatandaşlarımıza müjde! Mücadelemiz sonuç verdi” diyerek, bireysel başvuru yoluyla elektrik faturalarına yapılan fahiş zamların iptal ettirilebileceğini belirtti.

ZAMLARIN AYIPLI BULUNDUĞUNU DUYURDU

Yavuzyılmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti’nin 1 Şubat 2025’ten itibaren konutların elektrik faturalarına yaptığı devasa zamla ilgili Tüketici Hakem Heyetlerine itiraz edilmesi çağrısında bulunmuştuk. Kamuoyuyla bir itiraz dilekçesi örneği paylaşmıştık. Sonuç olarak AK Parti’nin devasa elektrik faturası zammı Tüketici Hakem Heyeti tarafından ayıplı bulundu. Ayıplı zam tutarının başvuru sahibi vatandaşa faiziyle birlikte geri ödenmesine karar verildi.”

%96 ZAM HATIRLATMASI

Yavuzyılmaz, 2024 yılında elektrik kullanımı 5.000 kWh’ı geçen konut abonelerinin, 1 Şubat 2025’ten itibaren %96 oranında zamla karşı karşıya kaldığını hatırlattı. Bu artışın kamuoyuna 7 Kasım 2024’te duyurulduğunu belirten Yavuzyılmaz, bilgilendirmenin geç yapıldığını ve vatandaşların tüketimlerini ayarlama şansı bulamadığını vurguladı.

“ZAM TUZAĞINA BİLEREK DÜŞÜRÜLDÜK”

Yavuzyılmaz açıklamasında, “AK Parti vatandaşı bilerek ve isteyerek zam tuzağına düşürmüştü! Bu soyguna itiraz ettik” ifadelerine yer verdi. Elektrik Mühendisleri Odası’nın hazırladığı dilekçe ile yapılan başvurunun ardından önemli bir karar çıktığını aktardı.

MERSİN’DEKİ BAŞVURU SONUCU EMSAL KARAR

22 Mart 2025 tarihinde bir vatandaşın Mersin’de Tüketici Hakem Heyeti’ne yaptığı başvurunun sonucunda, 2.305 TL tutarındaki zam bedelinin yasal faiziyle birlikte vatandaşa iade edilmesine karar verildiği bildirildi.

“HERKES BİREYSEL BAŞVURU YAPABİLİR”

CHP’li Yavuzyılmaz açıklamasında şunları kaydetti:

“Zamdan mağdur olan tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum! Burada paylaştığım dilekçe örneği ve yüksek gelen elektrik faturalarınızla birlikte Tüketici Hakem Heyeti’ne bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. Bu yolla haksız tahsil edilen fatura tutarlarının iadesini alabilirsiniz. Hakkımızı arayalım, itiraz hakkımızı kullanalım.”