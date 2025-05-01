CHP'li isimden 1 Mayıs tepkisi! "Sokağa çıkma yasağı..."

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 1 Mayıs kutlamaları için kapatılacak yolların fazlalığı dikkat ve tepki çekti.

"OLDU OLACAK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN ETSEYDİNİZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İstanbul Valiliğinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle aldığı yoğun güvenlik önlemlerine ilişkin açıklama yaptı.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İstanbul Valiliği 1 Mayıs korkusundan neredeyse tüm İstanbul’u kapatmış. Oldu olacak sokağa çıkma yasağı ilan etseydiniz!" ifadelerine yer verdi.

KAPATILAN BAZI ANA DURAKLAR

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs'ta Yenikapı-Hacıosman metrosunun 7 durağı (Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro -tüm giriş ve çıkış noktaları dahil-) kapatılacağını duyurdu.