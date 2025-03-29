CHP'li isimden AKP'li başkana ağır sözler!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Maltepe mitinginde medya kuruluşlarına yönelik 'boykot' çağrısında yeni liste açıklaması Türkiye gündemine oturdu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Özgür Özel’in boykot çağrısına tepki gösterdi.

Altun, "CHP Genel Başkanının bugün bir açık hava toplantısında birçok medya kuruluşuna yönelik sarf ettiği ifadeler ve millî firmalara yönelik yaptığı sözde boykot çağrıları, partisinin ideolojik saplantılarını yansıtmakta, siyasal acziyetini gözler önüne sermektedir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanının bugün bir açık hava toplantısında birçok medya kuruluşuna yönelik sarf ettiği ifadeler ve millî firmalara yönelik yaptığı sözde boykot çağrıları, partisinin ideolojik saplantılarını yansıtmakta, siyasal acziyetini gözler önüne sermektedir.



Söz konusu,… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 29, 2025

"HESABINI VERECEKSİNİZ"

Altun'un sosyal medya paylaşımını alıntılayan CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Saray’ın kara propaganda aracının başkanı da konuştu. Devletin atanmış bir memuru olan Fahrettin Altun hadsizce bir partinin genel başkanına, seçilmiş milletvekillerine laf söylemeyi kendine hak görüyor. Siyasete burnunu sokması hadsizlik olduğu gibi aynı zamanda suçtur. Televizyonların ekranları karartılırken, haksızca cezalar verilirken hiç sesi çıkmaz, yandaşlarına dokunulunca şahin kesilir! Bu hadsiz, hukuksuz pervasızlıkların da hesabını vereceksiniz!" dedi.