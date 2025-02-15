CHP’li isimden partisine hançer! Kimse bunu beklemiyordu

CHP'nin eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu Özgür Özel'e bıraktığı ve hakkında 'şaibe' iddiasıyla soruşturma başlatılan 38. Olağan Kongre'nin iptali için dava açtı.

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verilen dilekçede delegelerin iradesinin fesada uğratıldığı öne sürülerek parti yönetiminin de görevden uzaklaştırılması talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık döneminin sona erdiği ve Özgür Özel'in kazandığı kurultayın şaibeli olduğu iddiasıyla Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunulmuş ancak dosya yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti. Ocak ayında ise soruşturma başlatılmıştı.