CHP'li isimden Süleyman Soylu'ya sert sözler: Kullanışlı biriydi kullandılar attılar

Kenan KAYHAN - Tokat / Yeniçağ

31 Mart 2024 yerel seçimlerine yönelik çalışmaların devam ettiği dönemde CHP Tokat Belediye başkan adaylarını tanıttı. Alin otelde gerçekleşen tanıtım programına CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın katıldı.

Aday tanıtımı öncesi partililere seslenen Günaydın, “Bizi teröristlikle itham edenlerin alayı bir taraftan bayrağın arkasına, öbür taraftan ezanın arkasına saklanıyorlar ama her türlü hırsızlığı yapıyorlar” dedi.

"BİZE HIRSIZ DİYENLER BAYRAK EZAN ARKADINA SAKLANIP HER TÜRLÜ HIRSIZLIĞI YAPIYORLAR"

Günaydın konuşmasında, "Bize diyorlar ya sizler teröristiniz. Terörle beraber davranıyorsunuz. Bizi teröristlikle itham edenlerin alayı bir taraftan bayrağın arkasına, öbür taraftan ezanın arkasına saklanıyorlar ama her türlü hırsızlığı yapıyorlar. Biliyoruz değil mi? Onların hepsi bizim ortak değerimizdir. Bayrak bizim ortak değerimizdir. Ezan bizim ortak değerimizdir. Ama başka bir şey daha vardır. Milliyetçiliği biz size bırakacak kadar bu memlekete yabancılaşmadık. Bunun cevabını kim verdi? Rahmetli Ecevit verdi. Ne dedi? Biz milliyetçiliği sizin gibi sokak duvarlarında değil Kıbrıs'ın topraklarına beş parmağın dağlarına bırakacağız. Sizden öyle bir cevabımız bir şey yok. Biz bu toplumu özgür ve eşit yapmak için çalışıyoruz. En mağdur olandan, en zayıf olandan yanayız, En ezilenden yanayız. Çünkü ne demiş Rahmetli Ecevit? Ne ezen ne ezilen insanca, hakça bir düzen olur. İşte bu memleketi, böylesine yıkanlar, böylesine uçurumun eşliğine getirenler karşısında Cumhuriyet Halk Partisi'ni dimdik görüyorlar." şeklinde konuştu.

"SÜLEYMAN SOYLU KULLANIŞLI BİRİYDİ, KULLANDILAR ATTILAR"

Sözlerine devam eden Günaydın, Süleyman Soylu hakkında sert ifadeler kullandı.

Günaydın, "Hakkımızda atmadıkları iftira kalmıyor. Daha düne kadar İstanbul Belediyesi'nde yedi yüz tane terörist var diyordu değil mi? Kimdi bunu söyleyen? Süleyman Soylu. Süleyman Soylu'yu gören var mı arkadaşlar? Bakın bunlar Allah rahmet eylesin diyor. İnsan olarak Allah ömür versin de yaptıklarının hesabını hukukun karşısında vereceği günleri hep beraber görebilir. Bunu niye söylüyorum? Çünkü yalnızca kendisi iftira patlatan diyordu. Devletin bütün güvenlik bürokrasisini yanına diziyordu. Saatlerce propaganda yapıyordu. İstanbul Belediyesi terörist çalıştırıyor diye. Sonra o gitti. Kullanışlıydı, kullandılar attılar. Aradan da bir buçuk iki yıl geçti. Ne bir soruşturma var ne bir konuşturma var. Orada yedi yüz tane terörist çalışıyordu ise devlet bugüne kadar niye ağzını açıkla bir şey söylemedi? Bunların tamamı iftiraydı." şeklinde konuştu.