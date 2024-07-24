CHP’li ismin evinde sır ölümü

Düzenleme: Kaynak: İHA
CHP’li ismin evinde sır ölümü

Aydın’da Efeler Belediyesi CHP meclis üyesi Fahrettin Bolyurt evinde şüpheli bir şekilde ölü bulundu.

Aydın'da Mimar Sinan Mahallesi Zeytindalı Bulvarı üzerindeki bir evde ikamet eden CHP Meclis Üyesi ve iş insanı Fahrettin Bolyurt’tan yakınları haber alamayınca acı gerçek ortaya çıktı.

CHP’li isim hem telefonuna hem de kapı ziline cevap vermemesi üzerine yakınları polis ekiplerine haber verdi.

EVDE ŞÜPHELİ ŞEKİLDE ÖLÜ BULUNDU

Kapının kırılması üzerine eve girildiğinde ekipler Fahrettin Bolyurt'u hareketsiz vaziyette buldu.

Sağlık ekiplerinin bölgeye gelmesinin ardından Bolyurt’un hayatını kaybettiği tesğit edildi. Eve gelen adli tabip ise Bolyurt’un ölümünü şüpheli buldu.

Aydın Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

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