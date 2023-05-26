CHP'li Karabat, Erdoğan kazanırsa doların ne kadar olacağını açıkladı

CHP’li Özgür Karabat, doların 20 liraya ulaştığına dikkat çekerek, "Erdoğan seçilirse kısa sürede 30 TL olacak" ifadelerini kullandı.

CHP'li Karabat, Erdoğan kazanırsa doların ne kadar olacağını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Twitter'da "Köprüden önce son çıkış" başlığı ile yaptığı açıklamada Erdoğan'ın seçilmesi durumunda dolarda yükselişin devam edeceğini söyledi.

“ERDOĞAN SEÇİLİRSE DOLAR 30 LİRA OLACAK”

Doların 20 lira seviyesini geçtiğini hatırlatan Karabat, Erdoğan seçilmesi durumunda doların 30 liraya kadar çıkacağını söyledi. Karabat, "Erdoğan ile Türkiye’nin gidecek bir yeri yok" diye konuştu.

Karabat, 28 Mayıs seçimleri için Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na "oy verin" çağrısında bulundu.

CHP'li Özgür Karabat'ın açıklamaları şu şekilde:

"Dolar 20 TL’yi geçti. Erdoğan seçilirse kısa sürede 30 TL olacak. Merkez Bankası’nın şu an nakit dövizi yok. Swaplarla ve emanet alınan paralarla dahi rezervler eksi 200 milyon dolar. Tayyip Erdoğan ve onun yandaşları toplumu ortadan ikiye böldü. Kutuplaştırma nedeniyle vatandaşlar birbirine nefret eder gibi bakıyor. Ülkenin geleceğine güven kalmadı. Uyarıyorum: Erdoğan ile Türkiye’nin gidecek bir yeri yok. Neden mi? Bizim net rezervimiz 4 yıldan bu yana zaten eksideydi. Emanet paralarla artıda gösteriliyordu. Şimdi onlar bile yetmiyor. Swap hariç net rezervi -60,3 milyar dolar!"

"DEVLETİN KASASINDA NE KADAR PARA VARSA TÜKETTİLER"

"Rezervlerde son 2 aydaki düşüş 25 milyar dolar! Ne kadar harcarsanız harcayın işe yaramıyor. Dolardaki artışı durduramıyor, enflasyonu kontrol altına alamıyorsunuz. Turizm gelirleri sayesinde gemiyi yüzdürmeye çalışıyorsunuz ama o gemi çoktan kayalıklara bindirdi! Bir yıl içinde ödenmesi gereken dış borç 205 milyar dolar! Bunda Rusya’ya ertelenen milyarlarca dolarlık enerji ödemesi yok. Sözleşmeleri gizlenen yap-işlet-devret projelerinin ödemeleri de buna dahil değil. Devletin kasasında ne kadar para varsa tükettiler. On yıllar boyu sürecek ekonomik krizden çıkışın anahtarı sadece Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’ndadır. Lütfen 28 Mayıs pazar günü oyunuzu Kılıçdaroğlu’na verin."

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