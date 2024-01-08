CHP'li Kara'dan konteyner yangını tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Nermin Kara, Hatay’da gerçekleşen ve iki çocuğun yaşamını yitirmesine sebep olan konteyner yangını hakkında basın açıklaması düzenledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a "Bu ölümlerin sorumlusu kim?" diye soran Nermin Kara, Bayraktar’a tepki gösterdi.

Alparslan Bayraktar’ın da Hataylı olduğunu vurgulayan Kara, Hatay’da hiçbir şeyin normale sönmediğini belirtti. Depremin ardından, Hatay’daki yurttaşların hala ölümle burun buruna yaşadığının altını çizen Nermin Kara, “Maalesef geçen gün Samandağ’da evlerinin önüne koydukları prefabrik evde çıkan yangın sonucu iki çocuğumuz vefat etti. Basına da yansıdığı üzere; yangının elektrik kaynaklı olduğu belirtiliyor. Elektrik hizmeti alamayan aile, yakınlarında bulunan bir elektrik direğinden tel ile elektrik çektiği ve yangına da bunun sebebiyet verdiği iddia ediliyor. Aile defalarca da elektrik saati takılması için başvuru yapmış.” ifadelerini kullandı.

Hatay’daki yurttaşların elektrik kablolarından çıkan sesler nedeniyle endişeli olduklarını dile getiren Kara, elektrik tesisatlarının denetlenmediğini söyledi.

“BU ÖLÜMLERİN SORUMLUSU KİM?”

Konteyner ve çadırların bulunduğu alanlarda ışıklandırmanın bile düzgün çalışmadığını ileten Kara, geçtiğimiz günlerde, tuvalete gitmek için dışarı çıkan bir yurttaşın karanlıkta düşerek vefat ettiğini hatırlattı. Sürekli elektrik kesintileri yaşandığını dile getiren Kara, bakana verdikleri soru önergesinde hep muğlak cevaplar aldıklarını aktardı. Ayrıca Nermin Kara, yetersiz çalışmalar ve ihmallerin yüzünden ölümlerin devam ettiğini vurguladı.

Nermin Kaya, depremzedelerin, sivil toplum kuruluşlarıyla seslerini duyurmaya çalıştığını aktarırken Hatay’daki depremzedelerin iktidarın önceliği olmadığını söyledi. “Yurttaşlarımızı öyle bir duruma sürüklediler ki her yağmur yağdığında insanlar derin bir korku yaşıyor. Konteynerleri ya da çadırları su basacak mı? Elektrik aksamından dolayı yangın çıkacak mı? Tuvalete giderken karanlıkta başımıza bir şey gelecek mi?” ifadelerini ileten Kara, depremzedelerin, insan onuruna yakışacak bir hayat istediğini ve bunun da devletin sorumluluğu olduğunu kaydetti.